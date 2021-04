Vous pouvez regarder Arianespace lancer 36 satellites Internet OneWeb sur une fusée Soyouz ce soir

Arianespace lancera une flotte de nouveaux satellites Internet OneWeb en orbite dimanche 25 avril et vous pourrez assister au lancement en direct.

Un Arianespace Fusée Soyouz décollera de Cosmodrome de Vostochny dans l’est de la Russie à 18h14 HAE (22h14 GMT ou 7h14 heure locale, lundi 26 avril). Si tout se passe comme prévu, ce prochain embrayage de satellites volera vers une orbite quasi polaire, rejoignant une constellation croissante à une altitude d’environ 280 miles (450 km).

Vous pouvez regarder un livestream du lancement sur 45secondes.fr , avec l’aimable autorisation d’Arianespace, directement via le site Web de l’entreprise ou alors sur Youtube . La diffusion en direct du lancement débutera environ 15 minutes avant le décollage.

« La mission de OneWeb est d’apporter Internet partout à tous, en créant une plate-forme de connectivité mondiale via une constellation de satellites de nouvelle génération en orbite terrestre basse », a déclaré le fournisseur de lancement Arianespace dans un communiqué.

« Une fois déployée, la constellation OneWeb permettra aux terminaux d’utilisateurs capables d’offrir une couverture 3G, LTE, 5G et Wi-Fi, fournissant un accès haut débit dans le monde entier – par air, mer et terre », a ajouté Arianespace, notant que OneWeb espère évoluer. service d’ici la fin de l’année dans les régions nordiques mal desservies du Royaume-Uni, de l’Alaska, du Canada, de l’Europe du Nord, du Groenland, de l’Islande et de l’Arctique.

Soyouz utilisera un « système de distribution avancé » de RUAG Space pour déployer les charges utiles au cours d’une mission de quatre heures, Arianespace ajoutée dans un tweet Mercredi (21 avril).

Une pile de 36 satellites Internet OneWeb est en configuration de lancement avant le décollage de la mission Launch 6 de OneWeb fin avril 2021. (Crédit d’image: OneWeb)

Le vol, désigné ST31, est la sixième mission qu’Arianespace effectuera pour le compte de OneWeb. Une fois le dernier lot déployé, OneWeb aura 182 satellites en orbite, avec des plans éventuels pour avoir 650 satellites dans la constellation. Baptisée Launch 6 par OneWeb, la mission est la troisième du programme «Five to 50» de l’entreprise, qui vise à fournir un accès Internet aux clients au nord de 50 degrés de latitude d’ici juin 2021.

«Le programme« Five to 50 »de OneWeb vise à connecter les utilisateurs de données à large bande dans l’hémisphère nord, avec des services couvrant le Royaume-Uni, l’Alaska, l’Europe du Nord, le Groenland, l’Islande, les mers arctiques et le Canada», a écrit OneWeb dans un communiqué. «Le service sera prêt à démarrer d’ici la fin de l’année, avec un service mondial disponible en 2022.

Le vol ST31 est le troisième lancement de OneWeb depuis que la société a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 en mars 2020. La société a maintenant un nouveau propriétaire sous le gouvernement britannique et la société de télécommunications indienne, Bharti Global, et a fortement réduit le nombre de satellites qu’elle prévoit pour sa prochaine génération. constellation.

