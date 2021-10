Vous pouvez réellement visiter la vraie maison de Myers depuis Halloween

Banggood 180x180cm Halloween maison hantée rideau de douche polyester salle de bain décor avec 12 crochets

Rideau de douche imperméable en polyester de maison hantée dHalloween 180x180cmCe rideau de douche est fabriqué en tissu polyester imperméable. Il est durable, résistant à la moisissure, doux, durable et non toxique et sans odeur.Il est livré avec 12 crochets que vous pouvez facilement installer et rendre votre salle de bain plus unique.Spécification:Matériel: fibre de polyesterPatron: Maison hantée dHalloweenTaille: 180x180cm / 71x71 Fonction: étanche et résistant à la moisissureFonctionnalité:Sensation de manipulation douce et confortableEmpêcher les éclaboussures d’eau de la doucheDesign vibrant et chic, impression rectoConseils de lavage:- Sil vous plaît noter quil ne peut pas blanchir. Sil y a des taches sur les rideaux, veuillez tremper larticle dans de leau tiède avec un détergent ordinaire.- Le lavage à la main, le lavage en machine sont tous disponibles; sil vous plaît mettez-le dans un endroit frais et ventilé après le nettoyage, et évitez lexposition au soleil.Contenu du colis:1 x rideau de douche12 x crochets