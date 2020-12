Vous pouvez réclamer Metro: Last Light Redux gratuitement sur GOG.com pendant les prochaines 48 heures

Pour célébrer la fin des soldes d’hiver de GOG.com qui se sont déroulés tout au long du mois de décembre, vous pouvez désormais acheter Metro: Last Light Redux gratuitement au cours des 48 prochaines heures. Cela vous amène jusqu’au 1er janvier, alors saisissez-le rapidement tant que vous le pouvez encore.

Bien que le site Web soit en panne au moment de la rédaction de cet article – mais essayez-le, cela n’affectera peut-être pas tout le monde – vous avez encore au moins aujourd’hui et demain pour revendiquer le jeu acclamé par la critique de 4A Studios.

Prenez Metro: Last Light Redux GRATUITEMENT dans les prochaines 48h lors de notre finale des soldes d’hiver! ❄️ https://t.co/VjtGvpA0WM | 3500+ offres jusqu’à -91% pic.twitter.com/8zcHKoXXey – GOG.COM (@GOGcom) 30 décembre 2020

Sorti à l’origine en 2013, Metro: Last Light Redux est essentiellement la «version du réalisateur» du jeu de génération Xbox 360 / PS4 des studios ukrainiens 4A. Il comprend tous les DLC et a vu ses graphismes repensés, et bien que le jeu se développe un peu maintenant, c’est toujours un classique complet.

Situé en 2034 (un an après le métro 2033) dans le Moscou post-apocalyptique, le métro se déroule dans les différents tunnels du métro, alors que plusieurs villes-gares font la guerre contre les horreurs du monde extérieur et se battent les unes contre les autres. pour le contrôle.

Vous incarnez le personnage qui pivote au centre du conflit et à condition de réussir, vous pourrez rééquilibrer les vestiges de l’Humanité. Oh, et il y a des mutants effrayants, effrayants et effrayants.

C’est un jeu de survie FPS (avec des éléments d’horreur bien définis) basé sur les romans à succès du même nom de Dmitry Glukhovsky. Metro: Last Light est le deuxième jeu de la franchise, qui se déroule après 2033 et avant Metro Exodus.

Avec une solide note de 9/10 de plusieurs points de vente, si vous n’avez pas encore plongé dans le monde de Metro, c’est votre chance parfaite grâce à GOG.

La version Redux du jeu est la version définitive, comprenant une mise à niveau vers le nouveau moteur de nouvelle génération de 4A, ainsi que les 10 heures de contenu supplémentaire sous la forme de nouvelles missions solo.

Il y a aussi un tas de nouvelles animations de mêlée, la possibilité de vérifier votre montre / fournitures en déplacement et une refonte totale de l’animation pour le personnage principal du joueur. Bien qu’il soit sorti en 2013, le jeu fonctionne correctement, optimisé pour les nouvelles machines.

Vous pouvez télécharger et jouer à Metro: Last Light Redux gratuitement sur GOG pendant les prochaines 24 heures et jouer sans DRM. Cela conclut la vente d’hiver GOG, qui a vu de nombreux titres sur la plate-forme recevoir d’énormes réductions, y compris le très apprécié Witcher 3.