Vous pouvez naviguer sur les mers avec la démo de King of Seas

Ce RPG pirate va nous permettre de tester leurs atouts grâce à la démo de King of Seas qui sort ce 25 mai.

Il y a quelques jours à peine, la date de lancement de King of Seas a été fixée. C’est un RPG en monde ouvert qui nous met en charge d’un bateau pirate avec lequel nous pouvons explorer librement les mers des Caraïbes. Si la prémisse nous semble intéressante, nous pouvons télécharger le Démo King of Seas à partir de maintenant.

La démo n’était jusqu’à présent disponible que sur PC. Désormais, les joueurs Xbox One et Nintendo Switch peuvent également profiter de cette démo jouable.

Avec une sortie prévue pour le 25 mai, les fans de jeux de rôle peuvent obtenir un aperçu de King of Seas en téléchargeant la démo depuis l’eShop ou via le Microsoft Store. Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle de la première de la démo sur PlayStation 4, où cette aventure pirate sera disponible le même jour que le reste des plates-formes.

Le monde de King of Seas est généré de manière procédurale afin que chaque jeu soit différent du précédent. Dans celui-ci, les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs navires et personnaliser pour vivre leur propre aventure de pirates, conquérir des territoires, combattre des ennemis et échanger avec les trésors capturés.

Promettant de fournir également un scénario engageant qui engage les joueurs, le monde de King of Seas réagira aux actions du joueur, changeant ainsi les défis auxquels ils sont confrontés.

En plus de l’aventure pirate elle-même, des combats et de la conquête du monde, King of Seas comprend des défis supplémentaires comme la pêche, avec une trentaine de poissons différents que vous pouvez attraper en fonction des conditions météorologiques et de l’heure de la journée.