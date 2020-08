Vous pouvez maintenant voir l’incroyable bande-annonce de The Batman en 4K grâce à Matt Reeves

“Le Batman” C’était le grand attendu de la DC Fandome, et Warner je le savais. C’est pourquoi ils ont décidé de placer le panneau du film en dernier, afin de maintenir toute l’attente des adeptes jusqu’à la fin. Une bonne décision, mais cela a causé les premières images du film seront filtrées, et que certains ont même vu la bande-annonce beaucoup plus tôt. Cependant, les progrès spectaculaires montrés étaient un passé authentique qui a réussi à fermer l’événement macro de DC dans le style.

Et est-ce que c’est une bande-annonce très ambitieuse et cela remplit tout ce qui a parlé du film depuis que nous savions que Robert Pattinson il allait être chargé de donner vie à Bruce Wayne. Sûrement si vous êtes fan du personnage vous l’aurez déjà vu ad nauseam, mais si vous voulez voir l’avancée du film en haute qualité, Vous pouvez le faire maintenant grâce à Matt Reeves lui-même, qui a été chargé de le partager en votre compte personnel Vimeo.

Non seulement Robert Pattinson brille Dans cet aperçu, nous avons également vu d’autres personnages qui traverseront le film comme Catwoman, qui sera joué par Zoé Kravitz, Commissaire Gordon, qui sera Jeffrey Wright ou même El Pingüino de Colin Farrell à quoi ressemble totalement méconnaissable. De plus, nous avons également pu savoir grâce aux progrès que le grand méchant du film sera Enigma Et que ce sera un Batman différent, avec un visage plus abattu que d’habitude, et une cruauté surhumaine, comme le montrent ces coups à la fin de la bande-annonce et surtout, ces premiers mots de Robert Pattinson en tant que Batman: “Je suis vengeance”. Le film Il sortira le 1er octobre 2021.

