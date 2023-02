Vous pouvez maintenant voir « Behold », le court métrage de Ridley Scott enregistré avec un Samsung Galaxy S23 Ultra

in

Le géant Samsung s’est vanté lors de son Unpacked d’un court métrage enregistré par Sir Ridley Scott entièrement avec son Galaxy S23 Ultra… Et ici, vous pouvez le voir en qualité maximale !

Les modes appareil photo du Galaxy S23 Ultra, le joyau de la couronne de Samsung.

Après un Unpacked 2023 intéressant où Samsung affinait plus que jamais son idée d’un téléphone phareles premières impressions avec le Galaxy S23 Ultra arrivent, ainsi que les nouvelles les plus intéressantes sur sa durabilité, son appareil photo et tous les détails du meilleur smartphone Samsung jamais fabriqué.

Et c’est justement cette photographie mobile superlative que Samsung a mis en place pour son Galaxy S23 Ultra celui qui nous ramène à la couverture, comme nous l’avait promis le géant sud-coréen lors de l’événement de présentation un court métrage de Sir Ridley Scott entièrement enregistré avec son nouveau haut de gamme propulsé par Qualcomm et avec la valeur ajoutée de One UI 5.1.

Comme vous le verrez, le court métrage s’appelle ‘Voir’ et il vient d’être publié par Samsung sur sa chaîne YouTube, confirmant qu’il est réalisé par Sir Ridley Scott, lauréat d’un Oscar qui nous raconte également son expérience de création de films avec un mobile Android.

En fait, le mini-film ne dure que 3 minutes et 50 secondes racontant une histoire un peu étrange, dans laquelle un homme est persécuté par d’autres personnes trouver un cheval en se cachant, qu’il libère plus tard pour terminer par une morale émouvante qui essaie de tirer nos sentiments les plus profonds.

Évidemment, Sir Ridley Scott lui-même nous avoue que une bonne quantité d’équipement professionnel a été utilisée pour aider le Galaxy S23 Ultra à obtenir d’aussi bons résultats, en plus des montage de courts métrages avec un logiciel professionnelmême si en tout cas le vaisseau amiral Samsung a mis ses yeux exclusivement sur les enregistrements.

La La photographie On sait par le court métrage qu’il est réalisé par le réalisateur Flavio Labianoun autre des grands.

Et sans plus tarder, nous vous laissons ici avec le lien intégré vers YouTube où vous pouvez trouver ‘Voir’ pour en profiter à la plus haute qualité:

Cela ne pouvait pas manquer non plus, alors évidemment nous vous laissons aussi le classique ‘Dans les coulisses’ où Sir Ridley Scott nous dit tous les secrets du court métrage et de son expérience l’enregistrer avec un smartphone :

Galaxy S23

Marque Samsung Autre nom Galaxie S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix 959 €

