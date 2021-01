Vous pouvez maintenant terminer Pokémon Red sur Twitter à partir d’un avatar

Un utilisateur a réussi à faire fonctionner Pokémon Red sur Twitter. Le jeu est diffusé depuis le propre trou de l’avatar.

Nous sommes conscients que vous pensez probablement que nous sommes devenus totalement fous, mais non, tout a une explication. Si vous êtes fans de Pokémon, en particulier des classiques, vous avez maintenant une nouvelle façon de surmonter Pokémon Red sur Twitter. Un programmeur a créé un script qui fait de sa photo de profil un « écran » et les utilisateurs de Twitter peuvent déplacer le jeu pour essayer de le leur transmettre.

Constantin Liétard a été l’auteur de cette curieuse initiative. Afin de battre le jeu, les tweeters doivent bien se coordonner et envoyer les bonnes commandes. Toutes les 15 secondes, l’image de profil du compte change et reflète l’état du jeu. Pour pouvoir faire une action, une personne doit commenter et le tweet avec le plus de soutien est celui que le programme sélectionne pour faire le prochain mouvement.

Ce sont les commandes: «Haut (haut), bas (bas), gauche (gauche), droite (droite), A, B, démarrer, sélectionner«. La vérité et la vérité est que le jeu vidéo est, pour le moment, dépassé par tous les fans attentifs. De plus, le jeu a été redémarré, puisque Liétard a ajouté une option pour enregistrer toutes les photos de profil, ce qui sera sûrement curieux de voir quand cela se terminera.

Au moment où nous écrivons la nouvelle, il semble que les utilisateurs soient bloqués dans le menu et que leurs pokémons soient en mauvaise santé. Comment ça va se passer maintenant? C’est certainement très amusant et j’espère que la communauté Twitter pourra dominer le jeu. Bien sûr, ce n’est probablement pas aussi rare que ce poisson qui n’a pas pu terminer Pokémon Emerald à cause d’un bug.