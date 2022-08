Vous pouvez maintenant télécharger les fonds d’écran ASUS Zenfone 9

Encore une fois, et comme à chaque lancement d’un mobile « phare », nous vous apportons ici leurs fonds d’écran afin que vous puissiez personnaliser votre Android comme le nouveau ASUS Zenfone 9.

Ils nous l’ont d’abord divulgué quelques heures après sa présentation officielle, même si heureusement les garçons et les filles de À SES ils ne nous ont pas fait attendre trop longtemps pour rencontrer officiellement leur nouveau ASUS Zenfone 9 car un vaisseau amiral avec toute la loi pour concourir parmi les meilleurs de 2022 : écran AMOLED 5,9 pouces 120 Hz, chipset Snapdargon 8+ Gen1, jusqu’à 16 Go de RAM, batterie 4 300 mAh et un système de caméra avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP et un stabilisateur cardan 6 axes.

En tout cas, nous ne sommes pas venus ici pour vous parler du smartphone lui-même car nous vous le présenterons en temps voulu avec toutes les informations nécessaires, mais maintenant nous venons vous apporter les fonds d’écran de votre personnalisation ZenUIcomme nous le faisons avec chaque mobile haut de gamme qui est lancé sur le marché, afin que vous puissiez téléchargez-les directement et adaptez-les à vos mobiles si dans ce cas vous aimez les designs de la firme taïwanaise.

Commençons par la chose importante que nous ne voulons pas prendre trop de temps, donc ici, nous vous laissons le lien afin que vous puissiez télécharger la galerie complète de fonds d’écran Asus Zenfone 9même si maintenant nous vous les montrons au cas où vous ne voudriez pas les télécharger sans les découvrir au préalable.

Voulez-vous nous rejoindre ci-dessous pour les voir?

Téléchargez tous les fonds d’écran ASUS Zenfone 9

ASUS ZenFone 9 : jusqu’à 16 Go de RAM et Snapdragon 8+ Gen 1 dans le plus petit haut de gamme de 2022

Comme les collègues de xda-developers, créateurs de ce Port extrait du firmware de l’ASUS Zenfone 9, il s’agit une vaste galerie avec jusqu’à 19 fonds d’écrancertains statiques avec des images génériques, d’autres avec de beaux paysages et de l’art numérique abstrait typique avec beaucoup de couleurs pour profiter du panneau AMOLED.

Aussi nous avons des fonds d’écran animés avec images animées autour du logo Zenfone 9, bien qu’il s’agisse en fait d’un « 9 » ils seront donc idéaux pour ceux qui ont ce numéro comme numéro porte-bonheur ou préféré.

Utiliser des fonds d’écran statiques ce sera aussi simple que de les choisir dans le gestionnaire de thèmes ou via la galeriealors que pour les fonds d’écran dynamiques sur certains smartphones, vous devrez probablement suivre ce guide que nous avons publié il y a quelque temps, si le fabricant a caché l’option ou l’a compliquée dans vos nouveaux gestionnaires de thèmes.

Maintenant nous vous laissons galeries complètes et vidéo avec l’échantillon de fonds d’écran animésmême si nous vous recommandons de ne pas télécharger les images de la galerie mais prenez-les à partir du lien fourni où vous les aurez en pleine résolutionen haute définition avec 2 400 x 2 400 pixels et au format JPG standard :

Tous les fonds d’écran de l’ASUS Zenfone 9, et ses fond d’écran en direct

