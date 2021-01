Vous pouvez maintenant télécharger la démo de Ys ​​IX pour PS4 et PS5

Adeptes de la saga, faites attention, vous avez déjà un moyen gratuit de télécharger la démo d’Ys IX pour PlayStation 4 et PlayStation 5.

Le prochain match de la saga Ys approche à grands pas sur notre territoire. En fait, nous n’aurons plus qu’à attendre encore un mois pour pouvoir en profiter sur les consoles PlayStation. Si vous n’êtes toujours pas convaincu que cette nouvelle aventure est faite pour vous ou si l’attente jusqu’au Kings Day se fait attendre, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez maintenant télécharger la démo de Ys ​​IX pour les consoles Sony, PS4 et PS5.

Cette démo de Ys IX: Monstrum Nox, votre nom complet, nous mènera à la ville de Balduq. Dans celui-ci, nous pouvons choisir deux emplacements prédéfinis pour cet aperçu du jeu final. Vous pouvez donc essayer les nouveaux éléments de la saga, comme le Monstrum ou les nouveaux Cadeaux.

Avec ce neuvième volet, Falcom et NIS America nous ramènent dans les bras de notre bien-aimé Adol. Cette fois, il n’a ni perdu la mémoire ni fait naufrage. Mais le pauvre salaud continue de tout gâcher partout où il va et se retrouve à nouveau en difficulté. En fait, nous commencerons presque en prison, où nous rencontrerons une fille qui finira par nous donner quelques maux de tête. Ah! Et avec une malédiction sur nous et nous deviendrons « Monstrum ». Avec cela, nous gagnerons, non seulement des compétences, mais de nombreux revers qui nous permettront d’accéder aux nouvelles fonctions et mécaniques du jeu.

Ys IX: Monstrum Nox arrive sur PlayStation 4 le 5 février en Europe. La version sera également compatible avec PlayStation 5 bien que certaines fonctions ne soient pas entièrement implémentées dans la nouvelle console Sony. Plus tard, en été, le titre arrivera également sur Nintendo Switch et PC, comme lors d’occasions précédentes.