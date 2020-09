Vous pouvez maintenant regarder Netflix gratuitement sans avoir de compte

Netflix a mis à disposition gratuitement 6 émissions de télévision et 4 films pour les non-abonnés.

Si vous n’avez pas de compte Netflix et que vous envisagez de vous inscrire depuis un certain temps, c’est aujourd’hui votre jour de chance.

Dans le but d’inciter plus de clients à s’inscrire au service, Netflix a introduit un hub “ Watch Free ” où les non-abonnés pourront goûter certains des titres les plus importants et les plus réussis du streamer, y compris Choses étranges, Quand ils nous voient et Boîte à oiseaux.

Le service gratuit (oui, totalement gratuit!) N’est disponible que pour les personnes qui naviguent sur le Web, ce qui signifie que vous ne pouvez pas encore y accéder sur l’application Netflix.

Tout ce que vous avez à faire pour déverrouiller les émissions de télévision et les films gratuits est de rechercher “ Netflix Watch Free ” sur Google, ou de cliquer ici sur Netflix.com/watch-free. Le service est disponible pour les téléspectateurs du monde entier et tous les titres sont les mêmes dans le monde.

Netflix: comment regarder gratuitement sans compte. Image: Netflix

Quelles émissions de télévision puis-je regarder gratuitement sur Netflix?

Malheureusement, Netflix ne propose que les premiers épisodes de chaque émission de télévision, et non toute la saison. Voici ce qui est disponible actuellement:

– Choses étranges, saison 1 épisode 1.

– Élite, saison 1 épisode 1.

– Quand ils nous voient, partie 1.

– Grace et Frankie, saison 1 épisode 1.

– L’amour est aveugle, saison 1 épisode 1.

– Notre planète, saison 1 épisode 1.

Quels films puis-je regarder gratuitement sur Netflix?

– Mystère de meurtre, avec Jennifer Aniston et Adam Sandler

– Boîte à oiseaux, avec Sandra Bullock et Trevante Rhodes

– Les deux papes, avec Anthony Hopkins et Jonathan Pryce.

– Boss Baby: retour aux affaires

Si ces films et émissions de télévision ne vous suffisent pas, vous pouvez toujours vous inscrire pour obtenir votre essai gratuit de 30 jours, où vous aurez un accès complet à toute la bibliothèque de Netflix.

On ne sait pas encore combien de temps ces titres seront disponibles gratuitement, et on ne sait pas non plus s’ils seront tournés pour présenter un contenu différent, mais dans tous les cas, c’est gratuit. Il est temps de regarder en frénésie.

