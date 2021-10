Vous pouvez maintenant mettre à niveau votre copie PS4 de Quake vers PS5, et c’est gratuit

Au cas où vous l’auriez oublié, le Quake original est disponible sur PlayStation 4, avec des visuels mis à jour, des trophées, du nouveau contenu et toutes ces bonnes choses. Si vous aimez vos jeux de tir à la première personne au goût rétro, c’est une excellente option, et maintenant, Bethesda en a fait un package encore plus intéressant avec la sortie d’une version PS5.

Oui, le Quake de 25 ans est désormais disponible sur PS5. Ce port de l’expérience archaïque arbore quelques cloches et sifflets supplémentaires. Il fonctionnera en pleine résolution 4K, prend en charge 120 images par seconde si vous avez le bon écran et tire parti des déclencheurs adaptatifs et du haut-parleur du DualSense.

La meilleure nouvelle est que les propriétaires de la version PS4 peuvent réclamer gratuitement la mise à niveau PS5. Si vous avez le jeu sur le dernier système de Sony, vous possédez déjà techniquement le jeu PS5. Rendez-vous simplement sur le PS Store et téléchargez-le sur votre nouvelle console.

Quake coûte 7,99 € / 9,99 €, et pour cela, vous obtenez les deux versions du jeu, ce qui n’est pas mal du tout, n’est-ce pas ? Jouerez-vous à ce jeu de tir à l’ancienne sur PS5 ? Frag quelques monstres dans la section commentaires ci-dessous.