Vous pouvez maintenant lire le script complet du pilote de « WandaVision »

Il ne fait aucun doute que « WandaVision » est à ce jour l’une des productions les plus originales que le MCU nous ait offertes. Elizabeth Olsen et Paul Bettany répètent leurs performances respectives en tant que Wanda Maximoff et l’androïde Vision, bien que leur environnement soit plutôt particulier.

L’équipe créative de Marvel Studios réaliserait une expérimentation ingénieuse du style des « sitcoms » en nous présentant dans chaque épisode une histoire qui s’adapte aux différents formats utilisés dans chaque décennie, de l’harmonie et l’élégance des années 50 au style d’humour sec qui caractérise les comédies actuelles.

« WandaVision » a également le privilège d’être la première série télévisée intégrée au MCU à atteindre le public, mettant en vedette des éléments intéressants qui constitueront une partie importante de la phase 4 de la franchise alors que je prépare les fans à ce qui va suivre. avec « The Falcon et le Soldat de l’Hiver » et « Loki », qui est actuellement diffusé dans le catalogue Disney +.

Deadline confirme que le filtrage du script de « Filmed Before a Live Studio Audience », épisode pilote de « WandaVision », a été effectué officiellement, puisque Marvel Studios chercherait à ce que tous ceux qui s’intéressent à sa production, puissent accéder à son format écrit. Ce scénario écrit par Jac Schaeffer, créateur de la série, a été soumis au jury des Emmy Awards.

L’équipe derrière « WandaVision » a indiqué dans le script quelques marques de révision et de correction qui ont été implémentées au cours de son développement, les plus récentes étant celles marquées en rouge. Tous ceux qui veulent le lire peuvent le trouver sur le lien suivant.

Le format unique avec lequel « WandaVision » a présenté son intrigue a laissé les téléspectateurs dans l’attente d’une éventuelle deuxième saison. Cependant, tant Schaeffer que Kevin Feige, président de Marvel Studios, ont indiqué que l’intention était toujours de la présenter comme une « série limitée », et que les aventures de Wanda Maximoff se poursuivront dans les prochains versements du MCU.