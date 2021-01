Vous pouvez maintenant lire le script complet de « Sound of Metal »

L’année dernière, Vidéo Amazon Prime a présenté l’un des films les plus regardés jamais présentés sur un service de streaming l’année dernière. Dirigée par Darius Marder, « Son du métal« Est une histoire avec Riz Ahmed dans lequel Ruben, batteur d’un groupe de Heavy métal, faites face à une perte auditive imminente.

Le protagoniste doit également faire face à sa dépendance passée à la drogue, étant resté sobre pendant quatre ans. Sa copine Lou (Olivia Cooke) vous emmène dans une communauté rurale dirigée par Joe (Paul Raci), un vétéran sourd de la guerre du Vietnam qui va commencer à lui apprendre un nouveau mode de vie.

L’un des points que les critiques ont le plus salué était le fait que la bande était délibérément sous-titrée dans sa langue d’origine afin qu’elle soit appréciée à la fois par le grand public et par la communauté sourde. Ahmed Il aurait suivi des cours intensifs de batterie pendant six mois afin de pouvoir exécuter son personnage, de la même manière qu’il a appris à utiliser le système de langue des signes américain.

Certaines pages du script auraient été partagées par Variety, dans laquelle l’intention derrière la distorsion du son autour Ruben. Cela révélerait également des dialogues enregistrés en langues des signes et que le film omettrait dans les sous-titres.

Le script de la bande est désormais disponible dans son intégralité via le lien suivant. Ahmed travaille également sur la scène du rap sous le pseudonyme de Riz MC. Il expliquerait dans une interview avec Variété les grandes différences que la batterie présentait avec son style de musique.

«Après ma première leçon, mon professeur a dit: ‘Vous avez du rythme, mais nous devons travailler sur tout le reste.’ C’était vraiment très philosophique. Un instrument très technique, athlétique et explosif », commente-t-il.

L’acteur conclut que l’on ne peut pas penser à jouer de la batterie. Il décrit que, d’une certaine manière, c’est comme s’il s’abandonnait à elle et laissait l’instrument jouer avec lui. «Je pense que cela m’a ouvert de nouvelles manières. Cela m’a fait sortir de mon esprit pensant pour entrer dans mon corps », conclut-il.