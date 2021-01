Vous pouvez maintenant jouer à Cyberpunk 2077 sur une Tesla aussi

Images récemment dévoilées de Tesla modèle S, la voiture électrique de Elon Musk, frapper n’est pas seulement l’élégant tableau de bord, mais l’écran placé au centre, qui présente divers jeux vidéo: des petits titres comme Fallout Shelter et Cuphead, à des titres plus grands comme The Witcher 3: Wild Hunt. Mais ce n’est pas tout: l’entrepreneur américain a alors déclaré via Twitter que sur Tesla Model S vous pouvez aussi jouer Cyberpunk 2077, pour rester à la maison CD Projekt RED. Une affirmation qui pourrait causer de l’hilarité, compte tenu des problèmes que le titre avait au lancement sur PlayStation 4 et Xbox One, mais qui sert en fait à présenter la puissance de l’écran installé sur Tesla Model S.

Il s’agit d’un écran tactile de 17 pouces avec une résolution de 2200 x 1300 pixels et une puissance de calcul de 10 téraflops, égale à celle des consoles de dernière génération telles que PlayStation 5 et Xbox Series X | S. La Tesla Model S disposera également d’un deuxième écran de 8 pouces, réservé aux passagers arrière. Une recherche d’élégance et de performance également évidente dans les autres caractéristiques de la Tesla Model S, notamment le volant sans leviers. Ainsi, parallèlement à une expérience de conduite confortable et avant-gardiste, le nouveau modèle de voiture d’Elon Musk vise également à offrir des divertissements aux passagers.

Il n’est pas étonnant que l’entrepreneur accorde une attention particulière aux jeux vidéo, et à Cyberpunk 2077 en particulier. mots de louange pour l’énorme travail effectué par CD Projekt RED, malgré les diverses failles techniques qui affectent encore le jeu (qui devraient être résolues avec deux correctifs attendus ces jours-ci). Selon Musk, le titre jouira « esthétique incroyable » sur les écrans de Tesla Model S.Pendant ce temps, un simple tweet de l’un des hommes les plus riches du monde suffisait à apporter actions en montée de CD Projekt RED qui, suite au lancement désastreux de Cyberpunk 2077, ont connu une forte baisse. Bloomberg le révèle dans un article qui rapporte: «Les actions de la société ont augmenté de 19%, le plus haut depuis juin 2015 et avec un volume de transactions presque six fois supérieur à la moyenne sur trois mois».

