Vous pouvez maintenant écouter l’OST de la Persona sur Spotify

Asseyez-vous, détendez-vous et appuyez sur play, nous pouvons déjà écouter l’OST de la Persona sur Spotify dès maintenant.

Vous aimerez peut-être un titre plus ou moins. Vous pouvez l’appeler geek, fade, décontracté ou ce que vous voulez. Mais parfois, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas nier que c’est la meilleure chose que vous ayez entre les mains depuis longtemps. C’est le cas de la saga Persona d’Atlus, dont la bande-son est unique et de très bonne qualité. Eh bien, si vous avez manqué de pouvoir écouter toutes leurs mélodies, vous avez de la chance car vous pouvez écoutez l’OST de la Persona sur Spotify.

Nous ne parlons pas seulement des principaux jeux, tels que Persona 2, 3, 4 et 5. Également des spin-offs tels que Danser toute la nuit, ou la Personne Q, entre autres. Au total, nous parlons d’environ 14 albums qui ont frappé la plate-forme musicale en ce moment et de ce qu’il faut écouter. Et il existe même des compilations de concerts japonais en direct.

Liste des chansons

La liste des différents albums que vous pouvez trouver sur Spotify est la suivante:

Comme nous pouvons le voir, il y a les bandes sonores de tous les principaux Persona sauf le premier et le dernier. Et avec ce dernier, nous entendons la version de Persona 5 Royal. Nous ne savons pas s’il arrivera à un moment donné dans le futur, ainsi que Persona 5 Strikers. Il s’agit d’attendre un peu et d’avoir foi. Mais pour l’instant,