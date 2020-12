Vous pouvez maintenant crier « Wakanda Forever » dans Fortnite avec les nouveaux défis

Fortnite a dévoilé aujourd’hui un nouvel ensemble de défis « Wakanda Forever » qui permettent aux joueurs de gagner une emote spéciale de salutation de Wakanda gratuitement. Tout joueur qui termine les défis susmentionnés entre maintenant et 1Le 2 janvier, vous pouvez obtenir le geste gratuitement, vous avez donc beaucoup de temps pour l’obtenir.

Les missions sont essentiellement « Jouez à Fortnite », même dans les jeux Duo ou Squad. Quiconque joue régulièrement au jeu vidéo et a l’intention de passer du temps avec lui pendant les vacances pourra facilement les terminer dans les trois semaines. Vous pouvez voir à quoi ressemble l’émote ci-dessus.

« Fortnite » vient de sortir le chapitre 2 saison 5 après un événement en direct de Galactus qui a secoué le monde à la fin de la saison dernière. Le jeu lui-même est actuellement disponible sur la plupart des grandes plateformes.

Il objectif de cette saison 5 c’est que personne n’échappe à la boucle du point zéro avec l’invitation de Jonesey de réalités différentes, Master Chief, Kratos, Command of The Mandalorian, voire Daryl Dixon et Michonne ont rejoint le Bataille royale.

Qui sera le prochain chasseur de primes à faire des ravages sur l’île?