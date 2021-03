Vous pouvez maintenant choisir d’entrer dans GTA et Dragon Ball Z dans Fortnite

L’un des aspects qui caractérise le plus Fortnite ces derniers mois, c’est la présence de personnages tirés de films à succès, de séries télévisées et de jeux vidéo. Jetez un œil à la bande-annonce qui fait monter l’adrénaline et co-dirigée par les frères Russo de la saison 6, Fury, pour avoir un aperçu des nombreux croisement atterri sur l’île de la bataille royale. De Terminator à Alien, de Kratos de God of War à Lara Croft de Tomb Raider. Mais ce n’est pas tout: selon le récent sondage lancé par Epic Games, il semblerait que d’autres icônes rejoindront le casting de Fortnite.

Les franchises mentionnées dans l’enquête sont multiples: elles vont de célèbres jeux vidéo tels que Resident Evil (y compris le futur chapitre Village) e Grand Theft Auto San Andreas à des titres plus particuliers tels que le célèbre JRPG Persona 5. Ce ne sont que quelques exemples, car les options de choix sont nombreuses. Concernant le monde de l’animation, vous pouvez lire le nom de dans le document ShrekIl existe d’autres exemples importants tels que Dragon Ball Z et Batman.

Ce document, les utilisateurs de Reddit, leur a été envoyé directement par Epic Games par e-mail. Ce n’est pas la première fois que cela se produit, en effet, l’entreprise envoie généralement de telles enquêtes à ses acteurs et à ses joueurs pour saisir les tendances au sein de la communauté. La confirmation provient directement d’un porte-parole d’Epic Games, publié sur le célèbre portail Game Informer: « Oui, je peux confirmer que nous envoyons continuellement des sondages comme celui-ci à nos joueurs, même si, bien sûr, ils ne sont en aucun cas indicatifs de ce que nous introduisons dans le jeu ou le timing des versions », ajoutant ensuite en plaisantant:« On ne peut travailler que sur tellement de choses à la fois! ».

On ne sait donc pas qui parmi les nombreux personnages mentionnés dans l’enquête arrivera dans la célèbre bataille royale. Ce qui est certain, c’est que quelque chose se prépare pour Fortnite, surtout après l’événement explosif solo appelé Zéro crise qui a inauguré la saison 6. Cela a bouleversé l’île de jeu, dominée par la nature. En fait, il est maintenant nécessaire de chasser les animaux sauvages et de créer des armes et des objets pour survivre.

