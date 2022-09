Vous pouvez maintenant ajouter un candidat à votre DigiLocker, consultez les étapes ici

02 septembre 2022 08:10:06 IST

Transporter quotidiennement des documents importants tels que des cartes Aadhaar, des permis de conduire, des cartes PAN et autres dans vos portefeuilles peut être délicat. Vous risquez toujours de l’égarer, de le perdre ou de le gâcher. DigiLocker est votre seule solution pour tous les problèmes de gestion de documents.

Lancée en 2015, l’application a une taille de fichier d’environ 56,5 Mo pour Android et 68,2 Mo pour les appareils iOS. Tout ce dont vous avez besoin est un numéro Aadhaar pour faire fonctionner DigiLocker. Des feuilles de notes scolaires et universitaires aux passeports, preuves d’identité, etc., vous pouvez enregistrer les copies numériques de tous vos documents importants dans DigiLocker.

Le mois dernier, le 29 août, le ministère a déployé une nouvelle fonctionnalité sur l’application. Après quoi, les gens peuvent désormais ajouter des candidats pour leurs comptes. « Les utilisateurs de DigiLocker peuvent désormais ajouter leur candidat pour leurs comptes respectifs en quelques étapes simples et rapides. Jetez un coup d’œil », a tweeté le ministère.

https://twitter.com/GoI_MeitY/status/1564477338523471872?cxt=HHwWgMC43bb2kbYrAAAA

Comment ajouter un candidat au compte DigiLocker ? Découvrez les étapes :

Étape 1 : Ouvrez l’application DigiLocker.

Étape 2 : Allez dans le menu et cliquez sur le candidat.

Étape 3 : Appuyez sur « Ajouter un candidat »

Étape 4 : Ensuite, l’application vous demandera un tas de détails sur votre candidat. Remplissez-le.

Étape 5 : Entrez maintenant le mot de passe à usage unique (OTP) envoyé à votre numéro de téléphone mobile. Et « Soumettre ».

Étape 6 : Le candidat a été ajouté avec succès au compte DigiLocker.

Comment créer un compte DigiLocker ?

Étape 1 : Téléchargez l’application. Entrez votre numéro de mobile dans le champ et appuyez sur « Continuer ».

Étape 2 : Vous recevrez un OTP sur le numéro de mobile via DigiLocker. Maintenant, cliquez sur le bouton « Vérifier ».

Étape 3 : Vous pouvez créer un identifiant d’utilisateur et un mot de passe ou simplement configurer un code PIN à 6 chiffres pour vous connecter.

Maintenant, pour extraire les copies électroniques d’Aadhar et d’autres documents des émetteurs enregistrés, vous devez lier votre Aadhar au compte DigiLocker. Voici les étapes pour lier votre carte Aadhar à DigiLocker après votre inscription :

Étape 1 : Une fois que vous vous êtes inscrit, vous devez entrer votre numéro Aadhar et cocher la case de consentement de l’e-KYC basé sur Aadhar. Tapez sur ‘Soumettre’.

Étape 2 : Entrez l’OTP reçu sur le numéro de mobile, qui est lié à Aadhar. Cliquez maintenant sur « Vérifier ».

Étape 3 : Une fois la vérification Aadhar réussie, le tableau de bord de votre compte DigiLocker affichera une série de messages.

Étape 4 : Une fois la vérification réussie, vous pourrez voir votre Aadhar numérique en cliquant sur la section Document émis.

