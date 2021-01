Vous pouvez maintenant acheter une boîte spéciale de friandises pikachu en forme de banane à Tokyo

Une fois de plus, le Japon s’amuse. Tokyo Banana, le bonbon souvenir officiel de la ville de Tokyo, a lancé à la fin de l’année dernière une gamme de gâteaux aux courbes et à la crème à la banane sur le thème des Pokémon. Mettant en vedette Pikachu et Eevee dans différents modèles, les gâteaux sont disponibles dans les magasins Tokyo Banana et seront déployés dans les magasins 7-Eleven à travers le Japon au cours du mois de janvier.

L’ajout le plus récent à la gamme Pokémon Tokyo Banana est une boîte spéciale Pikachu « Dengeki » en édition limitée, contenant 12 paquets de deux gâteaux chacun, avec l’un des six motifs Pikachu sur le devant (photo ci-dessous). La boîte ne peut être achetée que dans les magasins spéciaux de quelques gares de Tokyo, notamment la gare de Tokyo, Shinagawa, Ueno et Ebina, ou sur le site Web de Tokyo Banana.

La boîte sera disponible jusqu’au 30 janvier et coûte 3456 yens (environ 25 € / 33 €) plus les frais d’expédition.

L’un de vous a-t-il essayé un gâteau aux bananes de Tokyo? Sur quels autres aliments voulez-vous voir le visage de Pikachu? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.