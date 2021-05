Vous pouvez jouer John Rambo dans Call of Duty: Warzone

activision Call of Duty : Modern Warfare - PS4 -

Préparez-vous au retour de Modern Warfare® Kruip dans la peau d’opérateurs Tier One mortels dans une histoire qui glace le sang et infléchira les rapports de force internationaux. Jamais il n’y a eu autant de choses en jeu ! Infinity Ward, le studio avec lequel tout a commencé, se trouve dans Call of Duty : Modern Warfare® dans une aventure incroyablement crue, dure et provocante qui montre intensément comment la guerre moderne évolue. Le jeu redessiné du premier au dernier pixel est une nouvelle version épique de l’emblématique série Modern Warfare. Les événements dramatiques de l’histoire brutale en solo de Call of Duty : Modern Warfare sont révolutionnaires et brisent des tabous de la manière dont nous sommes habitués dans Modern Warfare. Mettez-vous dans des opérations secrètes époustouflantes avec des forces spéciales internationales et partez dans des villes européennes célèbres et des zones fictives de conflit au Moyen-Orient. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.