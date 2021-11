Vous pouvez enfin réparer vous-même votre iPhone !

Apple a étonnamment annoncé mercredi une réparation en libre-service pour les clients finaux. Dès le début de l’année prochaine, la société californienne prévoit d’accompagner les utilisateurs dans l’autoréparation des appareils Apple avec des pièces d’origine, des outils et des instructions de réparation. Le service sera proposé dans un premier temps pour l’iPhone 12 et l’iPhone 13 puis également pour les ordinateurs Mac équipés d’une puce M1.

Pendant longtemps Apple avait bloqué le « droit à la réparation », mais du coup les choses bougent très vite : les réparations en libre-service vont démarrer aux USA début 2022 et vont s’étendre à d’autres pays dans le courant de l’année, l’entreprise écrit dans sa propre salle de rédaction. Le programme se concentrera dans un premier temps sur les modules les plus fréquemment réparés de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13. Cela inclut l’écran, la batterie et les caméras. La possibilité de réparer d’autres composants doit également être étendue l’année prochaine.

Lisez d’abord les instructions, puis réparez

Pour s’assurer que l’utilisateur effectue correctement sa réparation, Apple recommande de lire attentivement le manuel de réparation. L’utilisateur sait alors de quelles pièces et outils Apple d’origine il a besoin et peut les commander via la boutique en ligne Apple Self Service Repair. Après la réparation, le client peut même retourner la pièce remplacée pour recyclage et recevoir un crédit pour un achat.

Selon Apple, la boutique en ligne de réparations en libre-service proposera plus de 200 pièces et outils individuels. Cependant, la société indique que ce service s’adresse aux utilisateurs férus de technologie qui ont déjà de l’expérience dans la réparation d’équipements électriques.

Apple étend également son programme pour les prestataires de réparation

Si vous n’avez aucune compétence manuelle, vous pouvez bien sûr toujours faire réparer votre appareil Apple cassé par un fournisseur de services Apple agréé (AASP). Comme Apple l’a annoncé, le programme pour les prestataires de réparation indépendants aux États-Unis et dans plus de 200 autres pays doit encore être étendu. Là, les utilisateurs peuvent faire réparer leurs smartphones Apple pendant et en dehors de la période de garantie.