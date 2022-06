Vous pouvez enfin jouer au légendaire flipper Windows sur votre mobile Android

Partager

Le développeur Fexed a publié sur GitHub un portage du jeu de flipper Windows classique pour Android que vous pouvez télécharger au format APK.

Ces derniers temps, nous voyons comment de nombreux jeux vidéo exclusifs au PC et à la console tels que Call of Duty, Diablo, Minecraft ou Fall Guys atteignent nos smartphones Android et c’est parce que le marché des jeux mobiles est celui qui déplace le plus d’argent aujourd’hui.

Mais en plus des grands studios de jeux vidéo qui sortent des versions mobiles de leurs jeux les plus emblématiques, il y a aussi des petits développeurs qui décident porter les titres PC les plus classiques sur des appareils mobiles et le dernier jeu de ce type à venir sur Android est le mythique flipper Windows.

Vous pouvez maintenant jouer au flipper Windows 3D classique sur votre smartphone Android

L’utilisateur NXGZ a partagé un message sur Reddit en écho un portage de l’un des jeux Windows les plus emblématiques, le flipper 3D, pour Android.

Ce port a été créé par le développeur Fexed qui l’a publié sur GitHub afin que tout le monde peut télécharger ce magnifique jeu au format APK.

Pour télécharger et installer ce jeuqui a été nommé Space Cadet Pinball, sur votre smartphone, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Accédez à la page de téléchargement du jeu sur GitHub à partir de ce lien

Cliquez sur le fichier flipper.apk et cliquez sur l’option Décharge

et cliquez sur l’option Cliquez sur le bouton Ouvert

Enfin, dans la fenêtre pop-up, cliquez sur le bouton Installer

Une fois téléchargé et installé sur votre mobile, jouer à Space Cadet Pinball est vraiment simple, puisqu’il vous suffit vous devrez utiliser trois boutons:

piston : lancer la balle pour commencer le jeu

: lancer la balle pour commencer le jeu Droit : déplacer le levier sur le côté droit

: déplacer le levier sur le côté droit La gauche: déplacer le levier sur le côté gauche

Tout comme le jeu Windows classique, vous avez trois balles dans chaque jeu et à la fin si vous avez réussi à battre votre propre record, un message apparaît en bas pour vous en féliciter.

Enfin, lorsque vous souhaitez démarrer une nouvelle partie, il vous suffit d’appuyer sur le bouton situé dans le coin supérieur gauche de l’application.

