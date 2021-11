Vous pouvez économiser de l’écume en utilisant la nouvelle fonction de cycle de suspension de Returnal sur PS5

Returnal est un excellent jeu de tir d’arcade qui s’est récemment amélioré un peu avec son dernier patch. Une critique largement reconnue était que les joueurs ne pouvaient pas sauvegarder et abandonner à mi-chemin d’une course, vous obligeant soit à voir la course jusqu’à la fin, soit à abandonner votre progression actuelle si vous deviez arrêter de jouer. Housemarque a finalement résolu ce problème avec la fonction Suspendre le cycle, qui vous offre un état de sauvegarde à usage unique afin que vous puissiez continuer votre course plus tard. Cependant, les joueurs ont rapidement trouvé une solution de contournement qui leur permet de sauver des ordures dans le monde dangereux d’Atropos.

La fonction Suspendre le cycle crée une sauvegarde qui, lorsque vous la reprenez plus tard, est supprimée, ce qui signifie que vous ne pouvez pas continuer à réutiliser la sauvegarde encore et encore. Seulement, vous pouvez en quelque sorte. Une fois que vous avez utilisé Suspend Cycle, vous pouvez quitter le jeu, télécharger la sauvegarde sur le cloud, puis continuer. Lorsque vous mourrez, vous pouvez simplement télécharger cette sauvegarde et reprendre là où vous vous étiez arrêté. Soudainement, vous avez des chances infinies de progresser davantage dans votre course, si vous pouvez être dérangé pour franchir les étapes supplémentaires.

Évidemment, cela va à l’encontre de la structure de type voyou du jeu; c’est un jeu dans lequel vous êtes censé mourir et recommencer à plusieurs reprises. Cependant, si vous vous battez vraiment contre un certain boss, ou si vous aviez une bonne course mais que vous avez fait une erreur stupide, cet exploit pourrait être le filet de sécurité dont vous avez besoin pour continuer.

À ce stade, nous ne savons pas si cela sera corrigé, mais vous pourriez aussi bien en profiter pendant qu’il est là, si vous sentez que vous avez besoin d’un coup de pouce. Comment allez-vous dans Returnal depuis la dernière mise à jour ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.