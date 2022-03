Vous pouvez donc voir le panda de Red en réalité augmentée avec l’application Google

La réalité augmentée de Google vous permettra de voir le protagoniste du nouveau film Pixar à la première personne.

« Rapporter » de Pixar est venu à Disney + il y a quelques jours à peine et est déjà devenu une totale réussite. Le nouveau film de Disney et Pixar est sur toutes les lèvres et traite de l’histoire de une fille sino-canadienne de 13 ans nommée Mei qui se réveille un jour transformé en panda rouge géant.

Google ne voulait pas manquer l’occasion de participer à la première et s’est associé à l’un de ses animations en réalité augmentée. Vous n’aurez besoin que de votre mobile et de quelques étapes simples pour avoir le panda rouge caractéristique du film. Nous vous disons comment le voir de vos propres yeux.

Vous pouvez donc avoir un panda géant dans votre salon

La seule chose que vous avez à faire est ouvrez l’application Google sur votre téléphone et recherchez « Red » ou « Turning Red ». Le widget Google habituel pour les films apparaîtra, avec des informations générales telles que la durée, les personnages ou la distribution.

Si vous faites défiler un peu, vous trouverez une section où il apparaît « Regardez le panda roux Mei dans votre espace ». Cliquez sur « Voir en 3D » et pointez votre appareil photo vers un espace vide. Dans quelques secondes, vous verrez un panda dansant en réalité augmentée.

Recherchez « Turning Red » sur l’application Google pour amener Red Panda Mei de @pixarturningred dans votre espace, où que vous soyez. Essayez-le → https://t.co/9GTBi5E53z pic.twitter.com/jP6KwMzaJL —Google (@Google) 18 mars 2022

Cela peut être assez surprenant pour les plus petits et, la vérité est, c’est assez bien mis en œuvre. Il recevra l’éclairage de la pièce et projettera des ombres sur le sol et les objets. Vous pouvez aussi le redimensionner ou le voir en taille réelle, c’est pas mal du tout.

