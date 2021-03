Vous pouvez donc obtenir des crédits gratuits dans Call of Duty: Mobile

C’est le moyen d’obtenir des crédits gratuits dans Call of Duty: Mobile.

Comme dans de nombreux jeux vidéo, dans Call of Duty: Mobile, il existe également un système de récompenses et de pièces avec lequel vous pouvez acheter différentes choses qui vous profitent dans les jeux multijoueurs et Battle Royale, ainsi que de pouvoir créer un clan à partir de zéro. Cependant, obtenir beaucoup de créditsCe n’est pas une tâche facile, car dans chacun des événements et des sections où vous pouvez les obtenir, ils accordent un montant très minimum pour ce que coûtent les accessoires dans la boutique du jeu.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas moyens de les rassembler un peu plus vite et totalement gratuit. Si vous essayez d’obtenir plus de crédits, vous devez prendre en compte toutes les façons dont cette monnaie Call of Duty: Mobile peut être obtenue, puis nous expliquons chacune d’elles.

Missions d’événement

Les missions événementielles sont le meilleur moyen d’obtenir des crédits, car elles vous offrent ici une grande variété de tâches que vous pouvez accomplir à la fois en mode Battle Royale et en multijoueur. Il y a certains faciles et d’autres compliqués cela peut vous donner beaucoup de crédits, mais tout peut être plus facile si vous considérez quelques conseils. Il convient de noter que les missions durent généralement un temps limité, alors essayez de les faire rapidement avant qu’elles ne soient terminées.

Récompenses de niveau

Dans Call of Duty: Mobile, il existe un système d’expérience avec lequel les joueurs peuvent atteindre le niveau 150 en obtenant des récompenses dans chacun d’eux. Une de ces choses qui peuvent être réalisées ici sont les crédits, que vous pouvez gagner lorsque vous passez certains niveaux. Vous pouvez voir toutes les récompenses que vous pouvez gagner dans la section dans le coin supérieur droit du menu du jeu où se trouve votre nom d’utilisateur.

Monter en grade

Monter dans les rangs est un autre des moyens les plus efficaces de gagner les crédits dont vous avez besoin, car dans la plupart des échelons auxquels vous grimpez accorder un certain nombre de pièces qui s’additionnent pour être beaucoup. Essayez simplement de figurer au moins dans le top 10 de chaque jeu BR, ou prenez beaucoup de pertes en MP afin de pouvoir gagner de manière exponentielle de l’expérience jusqu’à un autre type de rang. De plus, si vous faites cela, vous obtiendrez des récompenses telles que de nouveaux skins pour les soldats, les véhicules et les armes.

Calendrier de connexion mensuel

Le calendrier est généralement mis à jour tous les mois, et pour obtenir les récompenses qui se trouvent ici, c’est aussi simple que entrez dans le jeu tous les jours et les racheter. Dans chaque semaine, au moins une récompense de Crédits est localisée qui peut être très utile pour continuer à collecter.

