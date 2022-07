Vous pouvez donc installer la nouvelle caméra Xiaomi et Leica sur votre mobile Xiaomi

in

Installez et essayez l’application Xiaomi et Leica Camera qu’ils ont créées ensemble pour obtenir de nouvelles fonctionnalités.

Jusqu’à présent, Xiaomi utilisait l’application de caméra par défaut que nous connaissons tous. Cette caméra a été personnalisée avec la couche MIUI. Cependant, depuis que Xiaomi a annoncé que ils allaient sortir leur premier smartphone avec Leica il a fallu un certain temps avant que nous ayons vu certains de ses fruits.

De cette union Leica a un impact important sur la société chinoise. L’un de ces changements appréciables est la nouvelle application d’appareil photo qu’ils ont réunie avec la société de smartphones. Le meilleur? Que nous puissions l’installer dans nos terminaux et le tester dès aujourd’hui.

Quelle est l’application appareil photo de Leica et Xiaomi

L’application appareil photo de Xiaomi conçue avec Leica propose plusieurs modifications par rapport à la version standard. la nouvelle application a un filigrane différent. Le nouveau filigrane apparaît en bas de l’image au lieu du coin.

Concernant la qualité d’image, le nouvel appareil photo de Leica et Xiaomi, les images obtenues semblent être les mêmes. A priori, les différences que l’on trouve par rapport à l’image sont peu nombreuses. Une nouvelle application apporte de nouveaux modes de couleur Leicaparmi lesquels nous mettons en évidence le filtre naturel, qui rend les photos moins saturées et plus proches de ce que nous voyons dans l’œil humain.

D’autre part, on retrouve les propres modes couleurs vives ou modes noir et blanc de Leica sans oublier les filtres de série que Xiaomi a sur son appareil photo. Ces différences On peut les voir dans les images que nous venons de publier ci-dessus.. Ils ont été pris avec la nouvelle application d’un Xiaomi 12 Pro.

Comment télécharger et installer l’appareil photo Xiaomi et Leica sur notre mobile

Télécharger l’application ne sera pas aussi simple que de la rechercher dans la boutique Google car il s’agit d’une application conçue pour le nouveau Xiaomi 12S Ultra, nous devrons donc la télécharger manuellement. la nouvelle caméra Il remplacera l’ancien de Xiaomi que nous avons installé dans notre terminal. Nous voulons qu’il soit clair que Nous ne sommes pas responsables de ce qui peut arriver dans le terminal.

Pour télécharger l’application, nous devrons nous rendre sur la chaîne Telegram de Mises à jour du système MIUI. ce canal, recueille toutes les mises à jour des différentes applications de l’écosystème Xiaomi afin que les utilisateurs puissent les télécharger.

Nous cliquons simplement sur le lien et allons au téléchargement sur Telegram. Cliquez sur l’application pour la télécharger et la télécharger sur notre appareil. Une fois téléchargé, nous l’ouvrons et l’installons. Avec cela, nous pouvons profiter de l’application sur notre appareil.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂