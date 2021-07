Vous pouvez désormais voter pour les finalistes des Kids’ Choice Awards Mexico 2021 !

Les Kids’ Choice Awards Mexico sont de retour ! Comme chaque année depuis 2010, l’édition de cette année est déjà en action avec la sortie attendue de Nickelodeon de ce lundi sur leurs réseaux sociaux, où Ils ont annoncé tous les nominés et les étapes que les utilisateurs doivent suivre pour voter pour leurs jeunes artistes préférés. En plus des catégories connues, deux autres ont été ajoutées. Revoyez la liste !

Ce sera un gala différent de l’année dernière, où Danna Paola et Sebastian Yatra ont été victorieux, puisque tous les participants se sont adaptés aux multiples protocoles de sécurité dus à la pandémie de Coronavirus. Dans ce cas, l’avancement des vaccins permettra à un événement de se rapprocher de la normale, comme cela s’est produit lors des Oscars 2021.

La grande nouveauté de cette édition est que deux catégories seront ajoutées : Inspiration et Favorite Squad. Parmi les triplets les plus importants, nous avons Acteur préféré avec Riccardo Frascari, Sebastián Silva, Emilio Osorio et Julio Peña. Tandis que dans Actrice favorite ils cherchent le prix Paulina Mator, Evaluna Montaner, Isi Vives et Macarena García.

+ Comment voter

Pour voter dans le Kids’ Choice Awards Mexique 2021 Vous devez entrer sur le site officiel, auquel vous pouvez accéder en faisant Cliquez ici. Une fois à l’intérieur, vous aurez les 22 catégories et vous sélectionnerez celle que vous voulez. En outre, Sur Instagram, vous pouvez commenter le hashtag #KCAMexico plus celui de votre nominé préféré dans les publications @nickelodeonla et depuis Twitter, vous utiliserez le tag de votre nominé, accompagné du hashtag #KCAMexico.







Pour le moment Nickelodeon n’a pas annoncé de date pour la prochaine édition du Kids’ Choice Awards Mexique 2021, ou où il se tiendra ou qui seront les hôtes, comme Evaluna et Camilo l’étaient en 2020. Il faut être attentif aux actualités sur les réseaux sociaux, en attendant Vous pouvez consulter la liste suivante avec tous les nominés. Choisissez votre préférée!

+ Liste complète des nominés au KCA Mexico 2021

ACTEUR PRÉFÉRÉ

Riccardo Frascari – #RiccardoFrascari

Sebastián Silva – #SebastianSilva

Emilio Osorio – #EmilioOsorio

Julio Peña – # Julio Peña

ACTRICE FAVORITE

Paulina Matos – #PaulinaMatos

Evaluna Montaner de Echeverry – #EvalunaMontaner

Isi Vives – #IsiVives

Macarena García – #MacarenaGarcia

MEILLEUR ARTISTE LATINO

Danna Paola – #DannaPaola

Camilo – #Camilo

CNCO – #CNCO

Morat – #Morat

POMPE K-POP

Rosé – #Rose

Blackpink – #Blackpink

BTS – #BTS

TXT #TXT

DESSIN ANIME PREFERE

Bob l’éponge – #bob l’éponge

La Maison des Loud – #TheLoudHouse

Los Vecinos Green – #LosVecinosGreen

La maison de la chouette – #La maison de la chouette

CRÉATEUR #PARATI

Fefi Oliveira – #FefiOliveiraParaTi

Jerry Castler – #JerryCastlerParaTi

Dôme Lipa – #DomeLipaParaTi

Darian Rojas – #DarianRojasParaTi

CRÉATEUR / A + TOP

Lesslie Polynesia – #LessliePolinesia

Kenya Os – #KeniaOs

Karol Sevilla – #KarolSevilla

Piculincito – #Piculoncito

ICONE DE LA MODE

Darian Rojas – #DarianRojas

Eloisa Os – #EloisaOs

Joaquin Bondoni – #JoaquinBondoni

Joel Pimentel – #JoelPimentel

MVP JOUEUR

AuronPlay – #AuronPlau

Eddy Skabeche – #EddySkabeche

Le Donato – #LeDonato

RaptorGamer – #RaptorGamer

INSTAPETS

SK Pets de Skabeche – #SKPetsDeSKabeche

Animaux de Polinesios – #PetsDePolinesios

Animaux de compagnie – #PetsDeLosRules

Octavio du Kenya et Eloisa Os – #OctavioDeKeniaYEloisaOs

MAÎTRE FANDOM

ARMÉE – #ARMÉE

Aventuriers – #Aventuriers

Polynésiens – #Polinesios

Propriétaires CNC – #Propriétaires CNC

NICK SPECTACLE FAV

Bob l’éponge – #BobNick

Club 57 – # Club57 Nick

La maison bruyante – #TheLoudHouseNick

Los Casagrande – #LosCasagrandeNick

NOUVEAU @ ARTISTE

Susana Cala – #SusanaCala

Humbe – #Humbe

Ramon Vega – #RamonVega

Nicole Gatti – #NicoleGatti

NOUVEAU @ IDOLE

Gael Gamboa – #GaelGamboa

Jimena Jiménez – #JimenaJimenez

César Pantoja – #CesarPantoja

Francisca Aronsson – #FranciscaAronsson

RLE LE PLUS COLLANT

Couple de l’année – Sebastián Yatra, Myke Towers – # ParejaDelAño

Tais-toi – Danna Paola – #CallaTu

Vous tous – Rauw Alejandro – #TodoDeTi

Vêtements chers – Camilo – #RopaCara

NAVIRE DE L’ANNÉE

Darian Rojas & Jashlem – #DarianRojasYJashlem

Yoloriana – #Yoloriana

Eddy Skabeche & Xio – #EddySkabecheYXio

Calle & Poche – # CalleYPoche

MONTRER FAVORIS

Qu’arrive-t-il à ma famille? – #QueLePasaAMiFamilia

Club 57 – # Club57

Mère il n’y a que deux – #MadreSoloHayDos

Bia : Un monde à l’envers – #BiaUnMundoAlReves

SUJET MONDIAL

Danse avec moi – Selena Gomez, Rauw Alejandro – #BailaConmigo

Bon 4 u – Olivia Rodrigo – # Good4U

Doré – Harry Styles – #Doré

Beurre – BTS – #Beurre

VIRALE DE L’ANNÉE

Bébé Yoda – #BabyYoda

Parmi nous – #ParmiNous

Bárbara de Regil – Sourire – #BarbaraDeRegilSonrie

Khaby Lame : Le garçon anti-lifehacks – #KhabyLameElChicoAntiLifehacks

YOUTUBER + COOL

Yolo Adventures – #YoloAventuras

Fede Vigevani – #FedeVigevani

SKabèche – #SKabèche

MissaSinfonia – #MissaSinfonia

ÉQUIPE PRÉFÉRÉE

Équipage Privé – #PrivéCrew

Skuad (Skabeche) – #SKuad

Aventuriers (Yolo Adventures) – #AventurerosSquad

La Vecibanda (Fede Vigevani) – #FedeVigevaniYLaVecibanda

INSPIRATION

Sol Carlos – #SolCarlosInspiracion

Bullet – #BulletInspiration

Josué Benjamin – #JosueInspiracion

Pao Zurita – #PaoZuritaInspiracion