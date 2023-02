Vous pouvez désormais voir le nouveau Samsung Galaxy S23 en vraies photos, quelques heures après sa présentation officielle

Le populaire leaker Ice Universe a récemment partagé sur son compte Twitter de vraies images des trois membres de la série Galaxy S23, les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra.

Le Samsung Galaxy S23 découvert en vraies photos quelques heures avant son lancement

rejoindre la conversation

Il ne reste plus que quelques heures à Samsung pour célébrer son premier Galaxy Unpacked de l’annéeun événement dont les principaux protagonistes seront les nouveaux terminaux franchisés de la firme coréenne, certains Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra dont on sait déjà (presque) tout.

Malgré cela, nous continuons à recevoir des fuites du Samsung Galaxy S23 et le dernier en date nous permet de Découvrez les nouveaux produits phares de Samsung en images réellesque nous vous montrons ci-dessous.

Voici à quoi ressemblait le Galaxy S23 avant sa présentation

Le célèbre leaker Ice Universe a récemment publié un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il partage quatre vraies photos des nouveaux Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra pic.twitter.com/NFagu1nC8p — Univers de glace (@UniverseIce) 31 janvier 2023

Ces images confirment que les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ auront un design plus arrondi et avec un triple module de caméras arrière et que le Galaxy S23 Ultra pariera bords plus carrés et aura un appareil photo de plus à l’arrière.

Sur la base des fuites qui nous parviennent, nous savons déjà que les trois modèles de la famille Galaxy S23 auront Écrans Super AMOLED de différentes tailles : 6,1 pouces sur le Galaxy S23, 6,6 pouces sur le Galaxy S23+ et 6,8 pouces sur le Galaxy S23 Ultra avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz et avec une résolution Full HD+ pour le Galaxy S23 et Galaxy S23+ et Quad HD+ sur le Galaxy S23 Ultra.

Concernant le processeur, les trois appareils auront une version exclusive du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et en termes de mémoire, les Galaxy S23 et Galaxy S23+ arriveront en deux variantes avec 8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne et le Galaxy S23 Ultra aura deux versions de RAM, de 8 et 12 Goet trois variantes de mémoire interne de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Au volet photographique, les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ miseront sur un système de caméra arrière composé de un capteur principal de 50 mégapixels avec OISun capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2.

De son côté, le Samsung Galaxy S23 Ultra disposera d’un quadruple module caméra arrière avec un capteur principal de 200 mégapixels avec OISun capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels et un capteur téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 10x et avec une caméra selfie identique à celle de ses jeunes frères.

Le Samsung Galaxy S23 le moins cher ne sera pas aussi rapide que les modèles les plus chers : voici pourquoi

Enfin, dans le domaine des logiciels, les trois terminaux de la marque coréenne arriveront avec Android 13 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de Samsung, One UI 5.1qui sortira avec le Galaxy S23.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?