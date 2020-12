Vous pouvez désormais voir Baby Yoda dans votre salon grâce à Google

Les animaux et objets 3D disponibles dans l’appli Google continuent de grandir, et maintenant ils reçoivent Grogu de ‘The Mandalorian’ … l’adorable Baby Yoda!

Ça fait longtemps depuis Google a abandonné des projets comme Tango, désormais récupérée dans son essence par Apple et son LiDAR, de concentrer tous ses efforts sur ARCore, sa nouvelle plateforme de réalité augmentée qui, sans besoin matériel particulier, nous permet, par exemple utiliser des modèles 3D d’objets, d’animaux ou de nos personnages préférés sans bouger du canapé ou utiliser des applications complexes.

En fait, c’est que tout faune disponible dans la recherche Google est très facilement accessible en suivant quelques étapes simples avec juste recherchez-les depuis l’application Google et cliquez sur le bouton « Voir en 3D » qui apparaîtra à côté des résultats, pouvant connaître tous les détails de chaque objet ou animal, zoomer, déplacer ou faire un zoom arrière et placez-les même dans le monde réel ™ pointant avec la caméra de notre smartphone.

Cette fonctionnalité accrocheuse comprend également des sons, et il possède déjà d’innombrables modèles d’insectes et d’insectes divers, la quasi-totalité de la faune mortelle australienne et même des animaux disparus et des objets historiques tels que le module de commande Apollo 11 ou l’autoportrait de Frida Kahlo dédié à Léon Trotsky … Mais ne t’inquiète pas si tu ne les aimes pas parce que il y a plus de nouvelles la mer intéressante!

Grogu de ‘The Mandalorian’, l’adorable Baby Yoda, atterrit en 3D sur la recherche Google

Eh bien oui les amis, le célèbre Baby Yoda, qui s’appelle en fait Grogu dans la série ‘The Mandalorian’ Disney, a été ajouté par Google en tant que nouveau personnage ou objet 3D en réalité augmentée qui peut déjà être trouvé dans la recherche et manipulé comme n’importe quel autre animal 3D placez-le dans votre salon et prenez les meilleures photos de vous de la galaxie.

Pour ce faire, faites quelque chose d’aussi simple que consulter directement dans Google pour «Bébé Yoda» ou «Grogu», qui nous donnera une carte d’information à partir de laquelle nous pourrons ouvrir le modèle AR du personnage.

Malheureusement, le modèle Grogu ne peut pas faire trop de choses, bougez simplement la tête et soyez aussi mignon et adorable que toujours dans n’importe quel endroit, laissez-nous en avoir des photos aussi réalistes que possible de notre rencontre avec le caractère galactique.

Un de plus qui rappelle accord entre Google et Lucasfilm pour lancer conjointement l’application The Mandalorian AR Experience, qui vise à nous présenter de manière immersive dans l’histoire de la populaire série Disney.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, il est le seul personnage disponible, bien que voyant le croissance exponentielle des modèles 3D en réalité augmentée que Google introduit Dans votre application de recherche, nous verrons peut-être très bientôt d’autres personnages non seulement de l’univers Star Wars.

