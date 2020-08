Vous pouvez désormais utiliser Apple Pay sans carte de crédit avec la Sparkassen girocard

Vous souhaitez payer avec Apple Pay mais vous n’avez pas de carte de crédit? Pas de problème – du moins si vous avez une Sparkasse Girocard. Avec cela, vous pouvez désormais créer un compte avec le service de paiement sans contact d’Apple, puis payer via iPhone ou Apple Watch.

La Sparkasse a mis en place un site Internet qui explique en détail ce que vous devez faire pour utiliser Apple Pay via la Girocard. Vous pouvez ensuite payer sans contact avec votre iPhone partout où vous le pouvez avec votre Girocard. L’entreprise doit donc disposer d’un terminal approprié.

Exigences et avantages

Si vous souhaitez utiliser Apple Pay via la Girocard, il vous faut:

un iPhone ou une Apple Watch prenant en charge Apple Pay

un compte avec le service de paiement d’Apple

un compte à la Sparkasse pour une soi-disant carte de débit

la dernière version de l’application Sparkassen

(activé) banque en ligne avec puce ou push TAN

L’avantage d’Apple Pay via la Girocard est que vous pouvez utiliser le service sans carte de crédit. En outre, la Girocard est répandue – et le nombre de terminaux sur lesquels vous pouvez également payer avec l’iPhone ou l’Apple Watch est proportionnellement élevé. Les frais relativement bas par rapport aux cartes de crédit sont également pratiques.

Avec iOS 14 aussi pour les achats en ligne?

L’inconvénient: Malheureusement, vous ne pouvez pas acheter en ligne avec Apple Pay si vous utilisez le service avec la Girocard. Cela s’applique également lors du paiement avec la carte elle-même, mais selon le blog de Caschy, cela pourrait changer dans quelques semaines lorsque Apple publiera la mise à jour vers iOS 14 à l’automne.

Les caisses d’épargne ont annoncé Apple Pay à l’été 2019. À cette époque, cependant, on ne savait pas encore si et quand le service pouvait également être utilisé via la Girocard. Ce n’est que récemment que Commerzbank a introduit la possibilité d’utiliser Apple Pay uniquement via le compte courant. À proprement parler, cependant, c’est une astuce, car la banque stocke une carte de crédit virtuelle. En pratique, vous ne devriez pas vous en soucier.