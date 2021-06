Vous pouvez désormais pré-commander Mario Party Superstars dans ces boutiques en ligne – Guide de précommande

Nintendo prévoit de Super Mario Party pour publier un best of de la série : Superstars de Mario Party. Il s’agit d’une compilation des meilleurs plateaux de jeu et mini-jeux de la série « Mario Party ».

La collection apparaît pour le Commutateur Nintendo au 29 octobre 2021 et va Coût 59,99€. Dans certaines boutiques en ligne, vous pouvez déjà pré-commander le jeu dès maintenant afin qu’il soit à temps pour Libérer arrive chez vous :

Vous pouvez voir ce qui vous attend dans ce spectacle dans cette bande-annonce récapitulative :

Qu’est-ce que Mario Party Superstars ?

Dans « Mario Party Superstars », beaucoup de choses se retrouvent dans toute la série. C’est un Collection de mini et jeux de société de partout dans Mario Party ! Autrement dit, Nintendo a sélectionné les meilleurs plateaux et mini-jeux et les sort désormais comme un all-star dans une collection pour la console hybride.

C’est 5 jeux de société du début de la série. Les plateaux sont tous issus de jeux conçus pour le Nintendo 64 est apparu. Comprenant:

Gâteau d’anniversaire aux pêches

Terre de l’espace

Tous les deux Mini-jeux Ensuite, il y a le jeu avec le Lifting du visage, une Équivalent Tetris ou même un Courses de traditions. Globalement il y a plus de 100 mini-jeux. Tout fonctionne avec le Bouton de contrôle.

En plus de cela, vous pouvez tous les modes de jeu en ligne être joué. Donc, si personne n’accepte de jouer avec vous pour le moment, participez simplement à un jeu en ligne. Vous serez alors jeté dans un tour avec d’autres joueurs. Et bien sûr, vos amis peuvent facilement vous rejoindre en ligne. Il existe de nombreuses opportunités Superstars de Mario Party pour jouer !