Vous pouvez désormais envoyer votre propre voiture personnalisée voler dans les buissons en WRC 10

Les jeux WRC sous licence officielle se sont améliorés ces derniers temps, après avoir construit un mode carrière substantiel et amusant et une excellente maniabilité. Bien sûr, ils bénéficient également de tous les véhicules, conducteurs et parcours du monde réel. Mais si vous vouliez rendre l’expérience un peu plus personnelle ? Heureusement dans WRC 10, un éditeur de livrée vous permet de créer votre propre équipe de rallye.

Dans la bande-annonce ci-dessus, la personnalisation du jeu à venir est mise en évidence et ressemble à un ensemble d’outils assez robuste. Avant de vous lancer dans votre carrière, vous pourrez créer un skin de voiture personnalisé afin de vous représenter au mieux sur la piste. Vous pouvez essentiellement créer toutes les formes superposées que vous voulez – nous nous attendons à ce que la communauté propose des livrées impressionnantes.

WRC 10 le projette sur PlayStation 5 et PS4 le 2 septembre, il ne reste donc que quelques semaines. Utiliserez-vous l’éditeur de livrées ? Dérivez dans la section des commentaires ci-dessous.