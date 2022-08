Vous pouvez débloquer Spyro The Dragon In Stray à l’aide d’un mod

Le nouveau Errer mod fait du dragon Spyro le personnage principal au lieu d’un chaton s’aventurant dans une métropole dystopique.

L’ajout de Spyro à Stray semble être un mod assez simple. Il incorpore certains des bruits et des mouvements de la série de jeux Spyro en plus du modèle de personnage modifié.

Pour répondre à cette requête, un moddeur du nom de MrMarco1003 a simplement laissé tomber le modèle de Spyro de ses jeux classiques à domicile avec Spyro dans le titre dans Stray. Les résultats sont étonnamment exceptionnels.

Si vous ne saviez pas mieux, vous supposeriez que l’apparence caricaturale de Spyro et sa stature à quatre pattes ont été créées spécifiquement pour Stray. Au lieu de cela, les écailles violettes de Spyro se fondent mystérieusement dans la réalité de Stray presque aussi parfaitement que la fourrure orange du personnage principal, et les mouvements passent de manière transparente du leader félin de Stray à Spyro.

Le travail de la vie de MrMarco1003 semble être d’ajouter des mods Spyro à des jeux qui n’ont pas déjà Spyro. Ils ont même produit des mods qui exportent le personnage dans Resident Evil 3 et Kingdom Hearts II Final Mix, où il se transforme en lance-roquettes. À partir de là, ils ont également créé une version qui remplace Nemesis de RE3 par Shrek, alors qui suis-je pour contester les caprices d’un génie?

Chez PCG, nous avons attribué à Stray une note extrêmement élevée de 82% et déclaré tout au long du jeu : « jouer un chat ne cesse jamais d’être une joie ». D’autres semblent être d’accord, et ils en ont fait une plaque tournante pour toutes sortes de projets de modding amusants et inhabituels depuis. Si les choses continuent comme elles sont, Stray sera bientôt oublié en tant que propriétaire d’un chat.

Le mod Spyro the Dragon semble être l’un des plus complets, transformant le personnage principal en une toute nouvelle espèce en plus d’un animal différent. Il va sans dire que le mod Spyro ne modifie pas le résultat ou l’ensemble de la campagne Stray. Tout ce qu’il fait, c’est donner des sourires aux fans.