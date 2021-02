Vous pouvez ainsi contrôler ce que vos enfants voient sur YouTube

Depuis des années maintenant Youtube c’est devenu une plateforme qui peut aussi attirer les jeunes et les très jeunes, avec des millions de contenus à leur sujet. Cependant, si les adolescents et les adultes ont la capacité de juger de s’orienter dans l’offre du site et que les enfants peuvent compter sur la variante adoucie et dédiée de YouTube Kids, les préadolescents risquent de se retrouver dans des limbes difficiles à garder sous contrôle pour les parents. Pour cette raison, les gestionnaires travaillent sur un système de contrôle qui permet aux parents de vérifier ce que voient les mineurs sur Youtube. La nouveauté pour le moment est encore en développement, elle sera basée sur un système de catégorisation des vidéos partiellement automatisé et sera bientôt lancé en version préliminaire dans 80 pays à travers le monde.

Les catégories de vidéos

Le système de contrôle il sera basé sur le groupe familial, c’est le système de gestion à l’intérieur du monde de Google qui permet de regrouper les membres d’une même cellule familiale pour laisser aux parents le contrôle de certaines fonctions des smartphones et des comptes enfants. YouTube rejoindra les plateformes soumises à ce type de contrôle et pourra être mis en place pour les enfants de trois modes différents: Explorez, explorez davantage et une grande partie de YouTube. La section Explorer il s’adresse aux téléspectateurs âgés de 9 ans et plus et comprend des contenus contrôlés tels que des vlogs, des chaînes de jeux vidéo, des vidéoclips, des tutoriels et des vidéos éducatives. Explore plus s’adresse aux adolescents de 13 ans et plus et regroupe d’autres types de vidéos, y compris des diffusions en direct, tandis que Une grande partie de YouTube c’est une version légèrement édulcorée du site tel qu’il se présente aux autres utilisateurs. Les contenus interdits aux mineurs sont exclus mais sinon les sujets abordés dans les clips sont particulièrement larges.

Ces mesures seront également accompagnées de deux innovations réservées précisément aux comptes classés comme appartenant à des mineurs. Le premier est un système publicitaire qui ne repose pas sur le profilage aux utilisateurs de proposer des publicités ciblées; le second est le désactivation du système d’achat dans l’application, et la publication de vidéos et de commentaires.

Le système n’est pas parfait, c’est pourquoi il faudra encore des semaines avant le lancement mondial et des mois avant de sortir de la phase bêta. Pour catégoriser correctement les vidéos, l’intelligence artificielle, les modérateurs et l’apport client sont à l’œuvre en même temps: le risque que certains clips se retrouvent dans la mauvaise catégorie sera initialement élevé, et de cette manière YouTube ne peut accepter aucune responsabilité pour d’éventuelles erreurs. Aussi pour cette raison, lorsque la fonctionnalité sera mise à disposition, il restera essentiel que la télécommande commandée par les smartphones soit accompagnée de présence et supervision réel des parents.

