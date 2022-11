Vous : Penn Badgley a honte de cette scène sur Netflix

NETFLIX

L’acteur qui joue Joe Goldberg a parlé de la série avant la première de la quatrième saison. Ce fut le moment le plus gênant du plateau Netflix.

©NetflixPenn Badgley joue Joe Goldberg dans You.

La quatrième saison de Tu c’est un fait : arrive bientôt Netflix présentera en avant-première un nouvel épisode du phénomène mené par Penn Badgley. Et c’est que bien qu’il soit apparu comme une adaptation du Best-seller homonyme de Caroline Kepnes, sans trop d’attentes, est devenue aujourd’hui l’une des séries les plus vues et acclamées de la plateforme de streaming. Cependant, tout ne se passe pas comme le propose le protagoniste de cette histoire qui, en fait, a vécu une moment très gênant sur le plateau.

La fiction a commencé par présenter Joe Goldberg, un libraire qui -après avoir rencontré un écrivain en herbe- révèle une obsession malsaine. Ce n’est pas qu’un « harceleur», mais avec des stratégies dangereuses il parvient à découvrir les détails les plus intimes de la jeune femme. L’intrigue semblait s’être terminée avec la fin de la première saison, mais Netflix a annoncé deux nouvelles parties qui ont amené un nouveau personnage à l’écran : Le voit.

Dans le dernier épisode diffusé jusqu’à présent sur Netflix, Joe et Love sont mariés, ont un bébé et ont déménagé chez Mother Linda. Bien qu’il semblait jusqu’à présent avoir trouvé sa grande âme sœur, le protagoniste découvre que la femme qu’il cherchait depuis tout ce temps pourrait être sa voisine. En ce sens, Penn Badgley a dû passer par le tournage d’une scène qui l’a embarrassé devant l’équipe de production.

Dans le podcast qu’il anime, intitulé podcrashedil a lui-même expliqué : «J’ai été un peu ouvert sur la façon dont les gens peuvent être maladroits et vulnérables. scènes intimes. Dans la troisième saison, j’ai eu une scène fantastique où Joe a des relations sexuelles de rêve. À cause de la façon dont ils voulaient filmer, la caméra était très serrée et proche. J’étais à la place d’une personne”. Et il a soutenu : «J’étais en sous-vêtements, sur un lit, dans une fausse chambre avec probablement 12 personnes.”.

De cette façon, Penn Badgley a conclu sur la scène la plus embarrassante de Tu sur Netflix : « Je savais que cela serait alors vu par littéralement des millions de personnes. J’étais très gêné. J’ai dû retenir mon souffle parce que je faisais semblant d’avoir de vrais rapports sexuels avec une personne. Je veux dire, j’ai dû pomper de l’air juste parce que c’est à peu près ce qui se passe à l’écran”.

