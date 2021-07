« Vous n’êtes pas utile »: Valerie Bertinelli critique le troll qui a critiqué son poids

L’animatrice de Food Network, Valerie Bertinelli, s’est ouverte jeudi soir dans une vidéo émouvante à propos d’un commentaire en ligne qui l’a bouleversée par un téléspectateur.

Elle a expliqué qu’elle avait fait « l’erreur » de lire les commentaires sur certaines de ses recettes en ligne alors qu’elle travaillait sur son prochain livre de cuisine et qu’elle en est tombée sur un qui lui a mis sous la peau.

« Quelqu’un… a décidé de souligner que j’avais besoin de perdre du poids », a-t-elle déclaré, émue.

« Parce que tu vois, je n’ai pas de balance ou je n’ai pas de vêtements que j’essaie de mettre tous les jours et je n’ai pas de miroirs donc je ne vois pas ce que je suis devenue », a-t-elle dit sarcastiquement. . « J’avais donc besoin de cette aide pour me faire savoir que je devais perdre du poids. »

« Vous n’êtes pas utile », a-t-elle poursuivi. « Parce que quand vous voyez quelqu’un qui a pris du poids, ma première pensée est » Cette personne traverse manifestement certaines choses. « »

Ce fut une année difficile pour Bertinelli, dont l’ex-mari du rockeur Eddie Van Halen est décédé d’un cancer à l’âge de 65 ans en octobre 2020. Elle et Van Halen se sont mariés de 1981 à 2007 et partagent un fils de 30 ans, Wolfgang.

Elle a conclu sa vidéo de jeudi soir que si elle pouvait « perdre du poids sans le reprendre, je le ferais ».

«Mais comme je n’ai pas réussi avec ça toute ma vie – à 61 ans, je fais toujours face à (ça). Vous pensez que je n’en ai pas marre, madame ? elle a demandé. « Pas putain d’utile. »

Dans la légende de l’article, elle a demandé: « Ne sommes-nous pas encore fatigués de faire honte aux femmes?! »

Elle a ajouté qu’elle avait prévu de supprimer la vidéo de ses histoires « parce que c’est un peu embarrassant et effrayant d’être si vulnérable. Mais ensuite j’ai réalisé que ça frappait … un « bon » nerf avec tant d’entre vous qui étaient si gentils à dm et à partager votre même vulnérabilité et vos mêmes luttes. »

« Nous pourrions tous utiliser un peu plus de gentillesse, de patience et de grâce, car nous ne savons jamais ce que quelqu’un d’autre traverse. Alors voilà. Ne pas supprimer. Le posséder. ♥️ »

Bertinelli a longtemps été ouverte sur sa lutte avec son poids et son cheminement vers l’acceptation de soi.

Valerie Bertinelli dans AUJOURD’HUI le 24 janvier 2020. Zach Pagano / NBC

En janvier 2020, elle a écrit un éditorial pour 45secondes.fr sur la façon dont elle « utilisait la nourriture pour éviter la tristesse » et prévoyait de changer.

« Avec la perte de mes parents et les autres épreuves que la vie nous réserve, j’ai utilisé la nourriture comme un moyen de ne pas ressentir la tristesse ou le stress », a-t-elle expliqué. «Mais en mangeant quelque chose, cela ne fait que me faire sentir pire dans ma peau. L’une de mes devises personnelles est « choisissez heureux ». Mais parfois, ce choix est vraiment difficile.

En mars 2020, elle s’est confiée à Hoda Kotb de 45secondes.fr sur le fait que le processus d’acceptation de soi n’avait pas été facile, mais elle a essayé de s’entraîner à « traiter tout le monde avec gentillesse ».

Quand Hoda lui a demandé ce qu’elle faisait à propos des trolls, Bertinelli a dit qu’elle essayait d’être empathique et « se moquer ».

« C’est vraiment une bonne pratique de voir ce que les trolls disent de vous en ligne », a-t-elle déclaré, expliquant qu’elle avait récemment vu quelqu’un l’appeler « potelée ».

« Cela pourrait piquer, mais je pense que cela a plus à voir avec quelqu’un qui veut être vu, être entendu, et s’il fait ça, s’il dit ça à mon sujet, alors quelqu’un le remarquera », a-t-elle expliqué. « Donc, cela m’a fait ressentir de la compassion pour cette personne et je peux la bénir et dire:« Oui, je suis potelé mais ce n’est pas une mauvaise chose. Ce n’est pas une mauvaise chose. Et je suis désolé que vous ressentiez autant de douleur alors que Dieu vous bénisse.