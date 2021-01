Vous ne trouvez pas le stock PS5? Jouez toute la nuit dans un nouveau magasin 7-Eleven

Vous voulez jouer à une PlayStation 5 mais vous ne trouvez pas d’actions? Des dizaines de marques américaines s’unissent pour offrir aux résidents du comté de Dallas la «nuit hors de leur vie» – dans un magasin 7-Eleven Evolution non ouvert! L’événement – organisé par le quart-arrière des Dallas Cowboys Dak Prescott pour une raison quelconque – vous verra (et un plus un du même foyer) passer la soirée dans un «palais de jeu futuriste en peluche», où vous pourrez jouer au nouveau Sony console et abaissez autant de Slurpees que votre estomac le permet.

Vous devrez réserver la soirée via Airbandb.com, et vous pourrez vous attendre à un «module de jeu comprenant un téléviseur grand écran, des chaises longues de luxe et des contrôleurs DualSense». Vous pourrez également profiter «d’une session de streaming Twitch exclusive d’une heure avec le célèbre joueur et fondateur de l’organisation de jeu de renommée mondiale FaZe Clan, FaZe Temperrr». Et vous aurez un accès illimité aux «boissons et collations 7-Eleven, y compris une station de boissons Slurpee, des tacos de la société Laredo Taco et d’autres favoris tels que Red Bull, MTN DEW et Doritos».

Maintenant, évidemment, nous sommes au milieu d’une pandémie, donc la sécurité est une priorité. «7-Eleven prend des mesures supplémentaires pour protéger ses invités pendant toute la nuit pendant la pandémie», explique le site Web. «Les mesures d’assainissement comprennent une équipe de professionnels certifiés des risques biologiques qui désinfectent les lieux avant l’arrivée des invités, ainsi que des examens de santé pour les invités, des équipements de protection individuelle (EPI) et des stations de désinfection des mains.»

Tout cela fait partie d’une campagne promotionnelle plus large de 7-Eleven et Sony, qui verra des tasses Slurpee promotionnelles disponibles dans tout le pays, divers prix PlayStation à gagner et des sacs PS5 à collectionner offerts avec les commandes de livraison 7NOW. Honnêtement, la quantité de branding dans ce communiqué de presse nous fait tourner la tête, mais nous supposons que c’est ainsi que les choses sont faites à travers l’étang.