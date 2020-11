Vous ne trouverez pas de meilleur mobile que celui-ci pour 176 euros

C’est l’un des meilleurs milieu de gamme que la firme de mode chinoise ait présenté.

le realme 6 Pro Peut être le vôtre pour seulement 176 euros grâce à l’une des offres AliExpress.

On le retrouve dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Mais attendez, il y a quelque chose que vous devez savoir. Cette offre sera disponible prochainement 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez le smartphone à votre panier dès aujourd’hui et l’acheter le jour indiqué en appliquant le coupon onzeonce12.

L’appareil chinois a un écran IPS de 6,6 pouces et une résolution Full HD +. Incorpore un Taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui lui confère une fluidité et une rapidité agréables au quotidien.

À l’intérieur se trouve l’un des processeurs le jeu Qualcomm, le Snapdragon 720G.

Cela a aussi 4 caméras arrière et une batterie avec charge rapide.

Qualcomm Snapdragon 720G

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran 6,6 pouces Full HD + IPS

4 caméras arrière

Batterie de 4300 mAh avec charge rapide à 30 W

Prise jack 3,5 mm, USB-C, NFC