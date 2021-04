Vous ne pouvez pas vous cacher: pourquoi regarder la série Netflix avec Blanca Soto

Tu ne peux pas te cacher est une série télévisée produite par Telemundo pour sa chaîne et le service de streaming Netflix. Il a été créé par Marcos Santana, développé par José Luis Acosta, Eduardo Díez et José Camacho, et dirigé par Alejandro Bazzano. Bien qu’il soit sur la plateforme depuis plusieurs années, nous vous expliquerons ici pourquoi vous devriez le voir.

L’émission télévisée réalisée en 2019 présente le synopsis suivant: «Vous ne pouvez pas vous cacher» tourne autour de Mónica Saldaña, une infirmière qui fuit le Mexique avec sa fille, laissant son mari et le monde du trafic de drogue derrière elle. À Madrid, elle obtient un nouveau foyer et de nouvelles identités, pour elle-même et pour sa fille . « .

La fiction est en vedette Blanca Soto (Mónica Saldaña Boyero / Lidia) et Euardo Noriega (Daniel Romero). Ils sont accompagnés de: Maribel verdu (Inspecteur Laura Urrutia), Ivan Sanchez (Álex Molina), Samantha Siqueiros (Natalia Saldaña Boyero / Amalia Sánchez Saldaña), Peter Vives (Alberto Torres), Patricia Guirado (Eli Molina), Jorge Bosh (Velasco), Père Ponce (Le commissaire), Juan Caballero (Humerto) et plus encore.

+ Pourquoi devriez-vous regarder Vous ne pouvez pas vous cacher sur Netflix

Aux États-Unis, c’est devenu un grand succès et après son arrivée en streaming, il a augmenté sa popularité. Les téléspectateurs étaient fascinés de voir un casting espagnol / mexicain dans une histoire qui combine de nombreuses épices: meurtres, amours, corruption, terrorisme, trahisons et bien plus encore. Ce thriller policier de 10 épisodes vous captivera rapidement avec un conte qui ne vous laissera pas quitter les yeux de l’écran.







En plus de ce qui précède, a de grandes performances telles que Blanca Soto, Eduardo Noriega, Iván Sánchez et Maribel Verdú. Si vous êtes fan de ce type de fiction, vous pouvez voir les 10 chapitres de cette série captivante dès le premier instant sur la plateforme Netflix, qui y sont arrivés en janvier de l’année dernière.