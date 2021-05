Vous ne pouvez pas l’imaginer : Zack Snyder veut faire ce genre de films

Zack Snyder est l’un des réalisateurs les plus aimés des fans aujourd’hui et a été démontré après des années en soutien à la sortie de son tribunal de la Ligue des Justiciers, qui a finalement été créée cette année sur HBO Max. Bien que dans la dernière fois, il ait été lié à des projets de super-héros, il a assuré que veut prendre un virage à 360 degrés et créer des genres dans lesquels vous n’imagineriez jamais le voir. Quels sont?

Suite au lancement de Justice League de Zack Snyder, avec sa vision de ce à quoi aurait pu ressembler l’univers étendu de DC Comics, a créé Army of the Dead sur le service de streaming Netflix. Ce dernier titre a été bien accueilli par les téléspectateurs de la plateforme et reste le plus vu au monde.

Outre les super-héros et les zombies, Zack tâté dans la science-fiction avec Sucker Punch: Monde surréaliste et dans l’animation avec Ga’Hoole: Légende des Gardiens. Comme vous pouvez le voir, c’est un cinéaste qui prend des risques en sautant d’un genre à l’autre, mais récemment il vient d’avouer qu’il a deux types de films en attente qu’il n’a pas encore fait.

Dans une conversation avec le média britannique Le télégraphe, Snyder Il a parlé de la culture et de l’étude de différents artistes, et entre les deux il a seulement : « J’ai toujours voulu faire un film religieux et un film pornographique, et je n’ai jamais eu l’occasion de faire l’un ou l’autre. Peut-être si je pouvais combiner les deux. ». Continu: « Ou peut-être que 300 est ce film, dans un sens, un petit peu. Ou du moins une introduction à ce que ce film pourrait être. ».

On sait que 300 Ce n’est pas une bande pornographique, mais elle met l’accent sur les guerriers spartiates à moitié nus, ainsi que sur certaines scènes osées. Alors que le symbolisme religieux est prédominant dans ses films DC Comics, si nous voyons qu’il existe des parallèles entre Superman et Jésus. Cependant, le réalisateur espère relever un défi à cent pour cent du genre.