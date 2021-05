Vous ne pouvez pas l’imaginer: l’inspiration inhabituelle de la série Loki

L’un des nouveaux projets les plus attendus par les fans de la Univers cinématographique Marvel est la série de Loki, qui atteindra les écrans des utilisateurs du service de streaming Disney + le Mercredi 9 juin et pas le vendredi 11 comme indiqué précédemment. Au fil des semaines, d’autres révélations arrivent et maintenant nous connaissons les inspirations du programme. Quels sont?

Ils ont récemment publié un nouvel aperçu qui nous a donné plus de contexte à l’agent Mobius, joué par Owen Wilson. Dans la fiction, nous reverrons Tom Hiddleston en tant qu’Asgardien et frère de Thor, ainsi que Gugu Mbatha-Raw comme Ravonna Lexus Renslayer et Mosaïque Wunmi comme Hunter B-15. Dans des rôles inconnus, ils seront également Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane et Erika Coleman.

Dans une interview avec les médias américains Divertissement hebdomadaire, le directeur du spectacle Kate Herron a parlé de la façon dont il aborde son prochain projet et avoué quelles sont les inspirations pour faire le programme d’un des premiers méchants du MCU. Là, il a commenté que les principaux sont: Blade Runner, Mad Men Oui … Les Teletubbies.

Les fans étaient perplexes d’apprendre que les Teletubbies ont exercé une influence majeure sur la série Loki pour ne pas comprendre à quoi il se réfère exactement. Le réalisateur a refusé de continuer à en parler et il faut attendre la première pour savoir pourquoi le spectacle pour enfants, très populaire entre 1997 et 2001, est une source d’inspiration pour le nouveau Marvel.







Synopsis de Loki: «Immédiatement après avoir volé le Tesseract (à nouveau), Loki se retrouve devant la Temporal Variation Authority, une organisation bureaucratique en dehors du temps et de l’espace. Il est alors obligé de répondre de ses crimes contre la chronologie et ils donnent le choix: être éliminé de la réalité ou pour arrêter une menace encore plus grande que lui « .