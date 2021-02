Vous ne pouvez pas conduire ça, mais vous pouvez y jouer sur PS5, PS4 le mois prochain

Dans un titre de jeu sûrement inspiré de MC Hammer Tu ne peux pas toucher ça, Can’t Drive Cela arrive à la fois sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le mois prochain le 19 mars 2021. Disponible physiquement et numériquement, ce titre à deux joueurs oppose l’un de vous en tant que conducteur d’un camion monstre et l’autre à la construction la piste sur laquelle courir. Il vient du studio allemand Pixel Maniacs, qui a sorti le très bon titre PlayStation VR ChromaGun en 2017.

Trois modes différents et diverses couches de personnalisation vous permettront de revenir au-delà de l’expérience standard de Yardage, qui voit un joueur construire la piste tandis que trois coureurs se disputent un score élevé. L’équipe soutiendra également les déclencheurs adaptatifs de la PS5. «Jouant le rôle du conducteur, la gâchette R2 fournit toujours un certain niveau de force lors de la conduite, tout comme une pédale d’accélérateur. Et dans le mode Game of Drones (oui, vraiment), il semble que les déclencheurs ne fonctionneront pas du tout si vous êtes touché par une mine EMP. C’est quelque chose que Deathloop de Bethesda prévoit également de faire.

Can’t Drive This est quelque chose que vous et vos amis aimeriez jouer? Tracez un cours dans les commentaires ci-dessous.