Vous ne le saviez pas, mais vous aviez besoin de la bande-annonce du Culte de l’Agneau

Avez-vous toujours senti que votre talent pour diriger une secte était gaspillé ? Ne t’inquiète pas. La bande-annonce du Culte de l’Agneau est ce que vous attendiez.

Il y a des choses folles dans ce monde qu’un dieu ennuyeux nous a donné. Et le résultat final ne pouvait être autre que le nouveau jeu Super Massive et Devolver Digital. Celui qui correspond à tout ce qu’ils font et à ce qu’ils promeuvent. Alors asseyez-vous, installez-vous confortablement et profitez de la Bande annonce du Culte de l’Agneau. Car vous ne savez pas ce qui vous attend sur PC et consoles (en 2022).

Bien sûr, le nouveau pari de ces gars est, pour le moins, curieux. On part de l’idée qu’on a un petit agneau qui, regarde où, quand ils vont le sacrifier il finit par être possédé par un esprit un peu sanglant. Le résultat est qu’il s’échappe et utilise son pouvoir pour mettre tout le monde en sécurité.

Bien sûr, cela dérive un peu de faire l’éloge du petit agneau d’autrefois et de là d’avoir une secte, car il y a un pas. Nous, en tant que chefs de ce troupeau, devrons en prendre soin, le gérer et, bien sûr, le défendre.

Attention car le gameplay qu’ils nous laissent voir dans la bande-annonce de Cult of the Lamb est très diversifié. En plus d’un jeu d’action avec des donjons, des défis et des boss énormes, nous devrons gérer notre petit village. Cela signifie prendre soin des cultistes, construire des bâtiments, collecter des âmes et empêcher les faux prophètes de nous prendre des disciples. Tous très « pro », hé.

D’après ce qu’ils disent, le monde de ce jeu sera créé au hasard au fur et à mesure de notre progression. Le but : être la seule secte qui reste au monde. Mais la question qui reste dans l’air est : à quel prix ?

Quoi qu’il en soit, le style hooligan, humoristique et sadique de Cult of the Lamb nous a fait tomber amoureux. Et avec Dokev, nous ne savons pas lequel des deux remportera le prix du « jeu le plus fou » à la Gamescom 2021. Lequel obtenez-vous, coupable ?