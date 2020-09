Vous ne le croyez peut-être pas, mais vous pouvez voir l’avant du nouveau Hyundai Tucson

Hyundai Tucson, C’est vraiment toi? Nous devons admettre que cet ensemble de teasers a attiré notre attention, car ils révèlent une audace à laquelle le SUV ne nous a jamais habitués. Le nouveau Tucson promet une coupure brusque avec la génération actuelle, du moins dans la conception. Ceci en tenant compte des signatures audacieuses des feux avant et arrière révélées, qui lui confèrent un caractère unique.

Hyundai parle de Dynamique paramétrique pour définir le design de la quatrième génération du SUV coréen (si l’on inclut le ix35 dans le décompte).

Ce que c’est? Conjugaison de «lignes, expressions, angles et formes pour créer des détails sur la surface sous la forme d’un bijou», mais le point culminant, pour le moment, est tout dans les groupes optiques paramétriques cachés.

Caché, car les feux de jour s’intègrent harmonieusement dans la calandre avant, ne se dévoilent qu’au démarrage de la voiture – les feux de croisement sont en dessous, dans des niches spécifiques. Juste derrière, nous avons une disposition différente, avec une bande LED sur toute la largeur, complétée par deux petits segments obliques de chaque côté.

Il n’est pas possible d’en voir beaucoup plus, mais le communiqué de Hyundai indique que le nouveau Tucson devrait croître par rapport au modèle actuel. Le point culminant est donné à l’empattement plus grand et aux projections plus petites au-delà des axes qui en résultent, ce qui entraîne des proportions différentes.

Le point culminant est également donné au capot long et à un côté à «structure angulaire», répondant aux prémisses de la conception paramétrique.

«La mission de la typologie de conception« Sensuous Sportiness »est d’élever les qualités émotionnelles du design automobile. Nous voulons que nos clients soient ravis. Avec le nouveau Hyundai Tucson, nous présentons son évolution ultime et la démonstration définitive de la conduite futuriste imparable de Hyundai.

SangYup Lee, vice-président et directeur du Global Design Center de Hyundai.

ESPACE

Ce ne sera pas seulement à l’extérieur que le nouveau Hyundai Tucson promet de capter l’attention. L’image montrant un croquis de l’intérieur révèle un tableau de bord beaucoup plus futuriste et minimaliste que celui que nous avons aujourd’hui.

Hyundai l’appelle «INTERSPACE», se distinguant par son interface intégrée dans une console centrale verticale. Il est complété par un tableau de bord numérique qui est en position basse et par des lignes environnantes qui s’étendent à travers les portes.

La présentation est prévue le 15 septembre, et ces premières images ne font que susciter des attentes sur ce à quoi s’attendre.

