Vous ne croirez pas sur quoi Adidas était basé pour sa nouvelle chaussure sur Les Simpsons

Les Simpson sont dans la vie quotidienne des fans avec de nombreux mèmes et des prédictions qui sont restées dans l’imaginaire collectif au niveau populaire. Ce fanatisme est porté partout et même maintenant, il peut être transféré sur les pieds: La série animée emblématique s’est associée à Adidas pour produire des chaussures inspirées de la célèbre famille jaune. Un modèle a déjà été présenté et un autre a été divulgué. Vous ne pourrez pas croire sur quel épisode ils étaient basés pour la conception!

Le fabricant allemand de sports et le programme Disney sont parvenus à un accord pour lancer des produits ensemble. La première a eu lieu en janvier lorsque la marque aux trois bandes a été dévoilée la nouvelle ZX 1000 reformulée en version des Simpsons. La production a rendu hommage à la incomparable Krusty Burger. Depuis le 12 février, il est en vente en magasin.

Au cours des dernières heures, un nouveau modèle préparé par Adidas a été divulgué et une fois de plus, il se distingue par son originalité. Plutôt que de se concentrer sur certains des plus grands personnages, les nouvelles chaussures feront référence à La Llarada Moe.: cette boisson que le barman de Springfield a volée à Homer dans la saison 3.

Le modèle Adidas inspiré du Krusty Burger (Adidas)



La conception comprend des panneaux de tissu en maille violette, des flammes de feu brodées (comme celui avec les boissons dans l’épisode) et le nom de la marque Flaming Moe sur la languette de la chaussure. Les détails pour Adidas sont les mêmes que pour la ZX 1000 inspirée de Krusty Burger.







Modèle Adidas Flaming Moe (Adidas)



Bien que l’arrivée des produits ait été annoncée pour le 12 février, ils ne sont pas encore dans les magasins numériques. Ce qu’Adidas a confirmé, c’est que le lancement dans l’application Confirmé aura lieu le 27 février et sous une valeur initiale de 130 € par article. Allez-vous l’acheter?