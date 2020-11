Vous n’avez plus de précommande PS5? Découvrez ce que vous pouvez encore faire pour obtenir votre console

Il existe encore des options pour obtenir votre PS5 le plus tôt possible; découvrez ici les prochaines options de réservation et boutiques

Aujourd’hui 19 novembre, il ouvre dans le monde entier Playstation 5. Cependant, ce lancement a été marqué par la pénurie de stock de console nouvelle génération, qui a été épuisée en Espagne même dans le deuxième lot de réservations que certains magasins ont proposé. Nombreux sont ceux qui aujourd’hui n’ont pas pu réserver un PS5, donc si vous êtes dans cette position, nous vous donnons quelques conseils pour vous aider à obtenir tous vos PS5.

Comment obtenir une pré-commande PS5?

Les réserves PS5 ont été à nouveau épuisées en Espagne dans ce deuxième lot. Magasins comme JEU, Amazone, FNAC ou Le Corte Ingles Ils ont lancé une deuxième expédition qui, dans le meilleur des cas, a duré quelques heures avec du stock (chargé, d’ailleurs, de pannes dans les sites Web effondrés). Cependant, il y a encore un espoir d’obtenir votre PS5.

Magasins sans réservation

Il existe un certain nombre de magasins qui n’ont pas encore lancé le deuxième (et certains pas même le premier) lot de réservations de PS5 mais on s’attend à ce qu’ils aient des stocks pour l’avenir. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est que restez à l’écoute de ces magasins pour les prochains jours il est possible qu’ils reçoivent du stock et vous pouvez en réserver un PS5. Vous pouvez les voir ci-dessous.

Media Markt : Le magasin a annoncé une deuxième livraison de réservations pour aujourd’hui qui s’est vendue à la vitesse de la lumière ou n’a jamais vu le jour. Quoi qu’il en soit, ils peuvent encore lancer de nouvelles réservations.

: Le magasin a annoncé une deuxième livraison de réservations pour aujourd’hui qui s’est vendue à la vitesse de la lumière ou n’a jamais vu le jour. Quoi qu’il en soit, ils peuvent encore lancer de nouvelles réservations. Carrefour : ce magasin n’a pas annoncé le deuxième envoi de réservations en Espagne, il est donc possible qu’elles soient disponibles dans les prochaines heures ou jours,

: ce magasin n’a pas annoncé le deuxième envoi de réservations en Espagne, il est donc possible qu’elles soient disponibles dans les prochaines heures ou jours, Au champ – Ce magasin n’a à aucun moment ouvert les précommandes de PS5, mais comme il vend généralement des consoles et des jeux vidéo, il se peut que le stock soit prêt pour les prochaines semaines.

– Ce magasin n’a à aucun moment ouvert les précommandes de PS5, mais comme il vend généralement des consoles et des jeux vidéo, il se peut que le stock soit prêt pour les prochaines semaines. Eroski– Ce magasin n’a à aucun moment ouvert les précommandes de PS5, mais comme il vend généralement des consoles et des jeux vidéo, il se peut que le stock soit prêt pour les prochaines semaines.

Nouvel envoi de réserves très limitées

Certaines sources ont confirmé à nos collègues Vandale que divers magasins, sans préciser, Ils auront un nouveau lot de pré-commandes PS5 dans la semaine du 21 au 25 novembre. Ces réserves seraient cependant très limitées.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle les réservations ont été épuisées dans des magasins comme FNAC ou Le Corte Ingles, Il est très probable que ces deux chaînes lancent de nouvelles unités, mais il reste à confirmer quels magasins participeront à cette nouvelle expédition d’ici la fin du mois de novembre.

Offres de sociétés tierces

Certaines sociétés technologiques comme Orange ou Jazztel ont confirmé qu’elles proposeraient la PS5 dans différentes offres. Cela peut être une bonne méthode pour essayer de combler le manque de stock de PS5 dans les grands magasins, car la demande devrait être plus faible dans ces types de magasins. Actuellement, il semble qu’aucune des sociétés que nous avons vues n’a de stock, mais la situation pourrait changer dans les semaines à venir, nous vous conseillons donc d’être vigilant.

Réservations annulées

Il est courant que les gens annulent leurs réservations. Bien que cela nous laisse avec certaines unités comptées qui vont souvent à la suivante sur une liste d’attente, la vérité est que cela peut être une occasion en or d’obtenir une console PS5 par surprise. Nous vous exhortons à rester vigilant dans ces types de situations.

Magasins de quartier

Bien que cela ne semble pas, il existe encore des magasins de jeux vidéo qui n’appartiennent pas à de grandes chaînes multinationales. Aller personnellement (tant que les conditions légales de l’état d’alarme dû au coronavirus le permettent) demander est généralement une bonne option pour en obtenir un PS5 et, accessoirement, soutenir les petites entreprises locales.

