Vous n’avez plus besoin d’un diplôme pour travailler pour Google

Google a annoncé qu’il souhaitait éliminer le diplôme comme condition préalable à l’embauche. Au lieu du diplôme délivré à la fin du collège, le géant américain acceptera les Google Learning Certificates, une série de certificats qui peuvent être obtenus en six mois à un coût bien inférieur à celui requis par un cursus universitaire. À la fin de l’un de ces cours, les étudiants recevront un Certificat de carrière Google ce que l’entreprise équivaut à un diplôme de 4 ans. La différence réside cependant dans le prix et la durée: on parle d’environ 300 € pour 6 mois d’études.

Google, qui prévoit de créer 100000 bourses pour ces nouveaux cours, vise à doter les étudiants des connaissances dont ils ont besoin pour lancer une carrière dans certains des rôles les plus lucratifs de la Silicon Valley, avec des salaires pouvant atteindre 100 000 € par an. “Ces nouveaux cours ont été conçus et dispensés par des employés de Google travaillant dans ces domaines”, a expliqué la société dans un article de blog officiel. “Aucun diplôme ou expérience préalable n’est requis. Ces cours fournissent aux participants les compétences essentielles pour obtenir un emploi.”

Il ne s’agit pas seulement de trouver un emploi chez Google, mais aussi et surtout d’obtenir un certificat que de nombreuses entreprises jugent valable pour l’embauche sans avoir à faire face à un parcours universitaire que les USA peuvent être très compliqué. La question de l’accessibilité des diplômes aux États-Unis est, en revanche, une question très complexe: en raison de l’énorme dépense requise, tout le monde ne peut pas se permettre de faire face à ce choix et ceux qui le font se retrouvent souvent avec d’énormes dettes une fois programme scolaire. C’est pourquoi l’idée de Google est disruptive: avec 300 dollars – un chiffre inférieur à celui dépensé en moyenne pour acheter les manuels d’un seul semestre – et 6 mois, vous pouvez obtenir une certification qui, aux yeux de plusieurs entreprises, remplace en fait un diplôme. “Vous ne devriez pas avoir besoin d’un diplôme universitaire pour faire régner la sécurité économique”, a déclaré Kent Walker, vice-président senior des affaires mondiales chez Google. “Nous avons besoin de nouvelles solutions accessibles pour aider l’Amérique à guérir et à se reconstruire.”