Vous n’avez pas le temps de regarder une série multi-saisons ? Ce sont les 10 mini-séries HBO Max à ne pas manquer

Avec Disney Plus, Netflix et AppleTV+, HBO Max C’est l’une des plateformes de streaming les plus célèbres aujourd’hui. Celle-ci se distingue par sa vaste catalogue, où se distinguent de grands projets originaux (parmi lesquels films, documentaires, série et même des émissions de télé-réalité).

Ainsi, on peut retrouver des productions plébiscitées avec la marque Billetterie à domicilepar exemple: « Le Fil », « Game of Thrones », « Les Sopranos » « Succession », « Six pieds sous terre » et « Silicon Valley »considérés comme des chefs-d’œuvre par nombre de ses disciples.

Mais, Et si vous n’aviez pas le temps de profiter d’un spectacle avec autant de saisons ? Eh bien, aujourd’hui, nous vous proposons des alternatives intéressantes. Ensuite, mag vous présente le 10 meilleures mini-séries que vous devez voir sur HBO Max.

QUELLES SONT LES MEILLEURES MINI-SÉRIES HBO MAX?

10. « Bande de frères » (2001)

« Frères de sang » est un drame de guerre de seulement 10 chapitres, basé sur le best-seller du même nom de Stephen E Ambroise. Il est produit par des étoiles comme Steven Spielberg et Tom Hanks. De plus, il a les acteurs Damian Lewis, Ron Livingston et Rick Gomez dans votre casting.

De quoi ça parle? Il raconte l’histoire de la Easy Company, une équipe d’élite de parachutistes américains dont les exploits pendant la Seconde Guerre mondiale sont aussi incroyables que réels.

9. « True Detective » – ​​Saison 1 (2014)

« Vrai détective » Il a plusieurs saisons, mais heureusement chacune est indépendante. Par conséquent, nous vous recommandons de profiter du premier volet composé de 8 épisodes. C’est en vedette Matthew McConaughey et Woody Harrelsonqui pourraient être frères.

De quoi ça parle? Deux détectives de Louisiane, Rust Cohle et Martin Hart, ré-enquêtent sur le difficile cas d’un tueur en série sur lequel ils ont déjà travaillé. Forcés de retourner dans un monde aussi sinistre, ils apprennent que les ténèbres résident des deux côtés de la loi.

8. « The Jinx: La vie et la mort de Robert Durst » (2015)

Ce documentaire se déroule sur 6 épisodes, se concentrant sur l’histoire vraie d’un membre d’une puissante famille new-yorkaise accusé de crimes terribles.

De quoi ça parle? Le milliardaire Robert Durst a été accusé de trois meurtres, bien qu’il n’ait jamais été reconnu coupable ni évoqué… jusqu’à présent.

7. « Olive Kitteridge » (2014)

Frances McDormand est la vedette principale de ce projet dramatique de seulement 4 chapitres. Il est basé sur le roman homonyme de Elisabeth Strout et a reçu 8 prix Emmy.

De quoi ça parle? Il raconte la vie d’Olive, une enseignante de mathématiques d’âge moyen travaillant dans une petite ville du Maine, et son mariage de plus de 25 ans avec Henry.

6. « Je peux te détruire » (2020)

Puissant conte de 12 épisodes centré sur une jeune écrivaine dont la vie est bouleversée lorsqu’elle est agressée sexuellement dans une boîte de nuit. Le créateur, réalisateur, scénariste et protagonistes du programme est Michaela Coelqui nous invite à son propre voyage de découverte de soi sous la forme d’une mini-série.

De quoi ça parle? Il explore la question du consentement sexuel dans la vie contemporaine et comment, dans le domaine des relations personnelles, nous distinguons entre libération et exploitation.

5. « Scènes d’un mariage » (2021)

« Les secrets d’un mariage » C’est le remake de l’œuvre homonyme de Ingmar Bergmanavec Jessica Chastain et Oscar Isaac comme acteurs principaux. Ce drame intense en 5 parties est réalisé par Agaï Lévi.

De quoi ça parle? Revisitez la vision emblématique de Bergman sur l’amour, la haine, le désir, la monogamie, le mariage et le divorce du point de vue d’un couple américain contemporain.

4. « Objets pointus » (2018)

le magnifique Amy Adams, Patricia Clarkson et Eliza Scanlen donner vie au trio de tête de cette sombre fiction sur les tueurs en série, les traumatismes du passé et, comme le dit son titre en espagnol, « Plaie ouverte ».

De quoi ça parle? La journaliste Camille Preaker affronte ses démons psychologiques lorsqu’elle retourne dans sa ville natale pour couvrir l’histoire d’un meurtre violent.

3. « Jument d’Easttown » (2021)

Grâce à cette fabrication, Kate Winslet a reçu l’Emmy pour Meilleure actrice. C’est une émission de 7 épisodes pleine d’intrigues, avec des acteurs talentueux comme Jean Smart, Julianne Nicholson et le polyvalent Evan Peters dans votre casting.

De quoi ça parle? Mare Sheehan, une détective d’une petite ville de Pennsylvanie, enquête sur un meurtre local tout en essayant d’empêcher sa vie de s’effondrer.

2. « La nuit de » (2016)

Riz Ahmed, Star oscarisée, est le protagoniste du remake de la série britannique « Justice criminelle ». Tout au long de 8 chapitres, nous rencontrons un suspect de meurtre et les circonstances qui nous font constamment nous demander : que s’est-il réellement passé dans l’affaire ?

De quoi ça parle? Après une soirée avec une femme qu’il a ramassée, un homme se réveille et la trouve poignardée à mort. Il est donc accusé de son meurtre.

1. « Tchernobyl » (2019)

La liste est menée par cette impressionnante production de 5 épisodes créée par Craig Mazin, le showrunner de « Le dernier d’entre nous ». Comme son titre l’annonce, il raconte les événements qui ont conduit à une tragédie historique. Il présente également les brillantes performances de Jared Harris, Stellan Skarsgard et Emily Watson.

De quoi ça parle? En avril 1986, une explosion à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Union soviétique est devenue l’une des plus grandes catastrophes d’origine humaine de l’histoire.

