Vous n’avez pas besoin d’un Pixel pour essayer Android 13 : ces 13 appareils sont déjà compatibles

Si vous possédez l’un de ces mobiles, vous pouvez désormais essayer Android 13 grâce aux programmes bêta proposés par les différents constructeurs

La la version définitive d’Android 13 sortira dans quelques semaines. A ce jour, Google a déjà publié la quatrième et dernière bêta de la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation, et prépare déjà l’arrivée de cette version, qui commencera à être déployée d’ici Appareils de la série Pixel.

Mais, comme chaque année, d’autres fabricants que Google ont décidé d’anticiper le déploiement officiel de la nouvelle version de la plateforme, et offrent aujourd’hui déjà aux possesseurs de leurs appareils la possibilité de tester android 13 dans certains des modèles qui composent son catalogue. Passons en revue la liste complète des mobiles sur lesquels Android 13 peut déjà être testé.

Oserez-vous essayer Android 13 ? Si vous avez un de ces mobiles, vous pouvez déjà le faire

Seules quelques entreprises ont décidé de se joindre à la décision de commencer à tester Android 13 main dans la main avec les utilisateurs via un programme bêta public. Et, la plupart de ceux qui l’ont fait, sont aujourd’hui plusieurs versions derrière la beta 4 que Google propose déjà pour son Pixel.

Même ainsi, ceux qui possèdent l’un des appareils compatibles avec la nouvelle version et qui souhaitent installer Android 13 peuvent le faire. Ensuite, nous listons tous les modèles des différentes marques pour lesquelles il existe déjà des « ROMs » Android 13 officielles :

Il faut espérer que, petit à petit, de plus en plus de marques se joindront à l’initiative, et que celles qui l’ont déjà fait continueront à mettre à jour leurs programmes bêta avec de nouvelles versions et des modèles plus supportés.

Tous les mobiles qui recevront la mise à jour vers Android 13

Pour cette raison, nous vous recommandons de conserver cet article, car il est très probable que, tôt ou tard, une version d’Android 13 soit disponible pour votre appareil.

