Vous n’aurez plus à payer d’or pour jouer à F2P sur Xbox

Les utilisateurs de Xbox Insider peuvent désormais jouer à F2P sans or sur Xbox. Bientôt, ils pourront également tout possesseur des consoles de Microsoft.

Microsoft a fait de l’une des fonctionnalités les plus demandées par sa communauté de joueurs une réalité. Il a finalement dissocié Xbox Live Gold de divers utilitaires qui ne pouvaient auparavant être utilisés qu’avec un abonnement actif. Maintenant vous pouvez jouez à F2P sans or sur Xbox.

Plus précisément, il ne sera plus nécessaire de vérifier pour rejoindre des groupes de discussion, utiliser les services LFG internes (recherche de groupe) ou jouer à des jeux gratuits en ligne. Ce dernier point avait été fortement critiqué dans le passé, compte tenu de la politique de PlayStation sur ce point même.

Le seul inconvénient est que cette nouveauté n’est pas disponible pour tous les utilisateurs. Pas encore, du moins – pour le moment, il n’est disponible que pour ceux qui sont inscrits au programme Xbox Insider. C’est là que la grande majorité des nouvelles fonctionnalités et services de l’écosystème Microsoft sont testés.

Juste comme indique Sur Twitter, le représentant de la marque Larry Hryb, tout cela fait partie de plans qui avaient déjà été annoncés depuis le début de l’année, donc les plus attentifs à l’actualité de l’entreprise étaient déjà au courant.

Étant donné que bon nombre des jeux les plus populaires d’aujourd’hui sont précisément F2P – Fortnite, Warframe, Destiny 2, Call of Duty: Warzone, Apex Legends, etc. – cela devrait être une excellente nouvelle pour de nombreux utilisateurs de Xbox.

En guise d’annotation, la plupart des actualités de ce type restent pendant plusieurs semaines en état de test dans le programme Xbox Insider, donc en l’absence de date de disponibilité pour le grand public il n’y a pas d’autre option que de rester à l’écoute des chaînes officielles.